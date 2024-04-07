شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف: فرحت جدا بعرض بقينا اتنين فى رمضان على قنوات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة رانيا يوسف لـ الخليج 365: "البعض يتعامل مع نجمات المسلسلات على أنهن ملائكة، ولو ارتدت فنانة ملابس معينة فى العمل أو قدمت دورا مختلفا عن الأدوار التى يفضلونها، يحكمون عليها بأنها فنانة سيئة، ولكن دورى فى مسلسل «بقينا اتنين» لامرأة تعيش فى أسرة ملتزمة، وأنا كممثلة التزمت بشكل الشخصية وطبيعتها".

وعن عرض مسلسل بـ«بقينا اتنين» على قنوات المتحدة، قالت رانيا يوسف: "فرحت جدا بعرض المسلسل فى رمضان على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والحمد لله فضل ورضا من عند ربنا، وكل حاجة بتوقيت ربنا".

يعرض مسلسل بقينا اتنين، بطولة شريف منير ورانيا يوسف على قناة CBC، في تمام الساعة 12 منتصف الليل والإعادة 6:30 صباحًا والعادة الثانية 11:15 صباحًا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.



مسلسل بقينا اتنين

