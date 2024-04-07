ساندي علي تفجع بوفاة والدتها وتنهار عند تشييعها بعد أيام من احتفالها بعيد الأم-بالصور والفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الممثلة التونسية المقيمة في مصر ساندي علي عن وفاة والدتها في الساعات الأولى من صباح يوم السبت 6 أبريل/نيسان الحالي، كاتبة عبر صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي :"توفيت إلى رحمة الله أمي الحبيبة وستقام صلاة الجنازة بعد صلاه الظهر بالمجمع الإسلامي في الشيخ زايد، إنا لله وإنا إليه راجعون".



وقد انهارت ساندي خلال تشييع والدتها من المجمع الإسلامي إلى مثواها الأخير وقد حاول بعض أصدقائها الذين حضروا مواساتها والتخفيف عنها.

إشارة إلى أن أخر أعمال ساندي كان مسلسل سيب وأنا أسيب بطولة أحمد صلاح السعدني، هنا الزاهد، محمد جمعة، ومجموعة كبيرة من الممثلين.

وكانت احتفلت ساندي علي بعيد الأم في 21 آذار مارس ونشرت فيديو برفقة إبنتها ووالدتها وهي تقدم لها الزهور.

