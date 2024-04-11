فيلم “أرزة” اللبناني يعرض في مهرجان بكين السينمائي الدولي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استطاع الفيلم اللبناني «أرزة» أن يشارك للمرة الأولى في الدورة الرابعة عشرة من مهرجان بكين السينمائي الدولي، والذي سيقام من 18 إلى 26 الشهر الجاري. وهو الفيلم العربي الوحيد الذي يتم عرضه في قسم «مستقبل الأفلام».

ويتناول الفيلم فكرة عثور فتاة على دراجتها النارية المسروقة، وتقوم أرز بجلب ابنها المتمرد في رحلة مغامرات عبر بيروت، وهي تتنقل بذكاء وشجاعة في شبكة الطائفية في المدينة، وتكشف لابنها سرًا عائليًا متأخرًا جدًا.» يسلط اختيار «أرزة» في مهرجان بكين السينمائي الدولي الضوء على تصويره المؤثر للمرأة التي تواجه صعوبات في لبنان.

ويسلط الفيلم الضوء على قوة وصمود نساء مثل أرز، اللواتي يتنقلن بين ظروف صعبة بكرامة وإصرار. الفيلم لا يبرز فقط جمال بيروت، بل يستكشف أيضًا مواضيع العائلة والصمود والتمكين.

ويقوم ببطولته ديموند أبو عبود، بيتي توتيل، بلال الحموي، كاتي يونس ومنتج تنفيذي علي العربي. من كتابة وإنتاج سام فيصل شعيب ولؤي خريش، وتوزيع شركة سيني ويفز فيلمز، وإخراج ميرا شعيب.

جدير بالذكر أن مهرجان بكين السينمائي الدولي واحد من أشهر مهرجانات السينما في العالم، حيث يجذب صناع الأفلام والمحترفين في الصناعة وعشاق السينما من جميع أنحاء العالم. يوفر المهرجان منصة لأصوات وقصص متنوعة، ويحتفل بفن السينما ويعزز التبادل الثقافي.