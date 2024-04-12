رانيا يوسف عن شخصيتها في مسلسل "بقينا اتنين": "شبهي وشايلة مسئولية البيت والعيال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نوران أسامة:

تحدثت الفنانة رانيا يوسف، عن دورها في مسلسل "بقينا اتنين" الذي عرض ضمن سباق رمضان 2024، وذلك خلال لقائها ببرنامج "مساء dmc".

وقالت رانيا: "شخصية ياسمين في مسلسل "بقينا اتنين" شبهي وشايلة مسئولية البيت والعيال، والست هي اللي بتشيل التفاصيل كلها والراجل بيشتغل ويتعب ولكن معندوش تفاصيل الستات والحياة اليومية وهي مهتمة بالبيت والأبناء".

وأضافت : "الستات شايلين شيلة محترمة إلى جانب الشغل بكل مشاكله ومسئولياته".

مسلسل "بقينا اتنين"من تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت، ومن بطولة شريف منير، رانيا يوسف، طارق عبدالعزيز، مروة عبدالمنعم، تامر فرج، ميمي جمال، عزت زين، يوسف عثمان.

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