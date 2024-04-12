نجوى كرم تتصدّر الترند بأغنيتها الجديدة: “لو سألوا عن اسمي.. قول هذا أنا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدّرت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم الترند على مواقع التواصل الإجتماعي بعد طرح أغنيتها الجديدة “لو سألوا حبيبي” التي تتعاون من خلالها لأوّل مرّة مع سمو الأمير بدر بن عبد المحسن والموسيقار الدكتور طلال.

وتصدر هاشتاغ اسم الأغنية الجديدة “#نجوى_كرم_لو_سألوا_حبيبي” على موقع “إكس” بعد ساعات قليلة من صدورها، ما دفع نجوى كرم إلى مشاركة ردود أفعال جمهورها الذين أثنوا على الأغنية وأدائها.

ونشرت نجوى صوراً جديدة من كواليس الفيديو كليب الّذي صوّره المخرج دان حداد، وعلقّت بكلمات من الأغنية قائلةً: “لو سألوا حبيبي عن اسمي حبيبي قول هذا أنا”.

فيديو كليب”لو سألوا حبيبي” يحمل طابعاً رومانسياً حالماً، وأطلّت من خلاله نجوى على جمهورها بعدّة لوكات ساحرة غلب عليها اللون الذهبي وسط لوحات استعراضية مميّزة وديكورات ضخمة بنيت خصيصاً للعمل الذي تميّز بالفخامة والأناقة والراقي.