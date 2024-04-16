شاهد غرق منزل مريم الأنصاري جراء الأمطار الغزيرة في المنطقة الشرقية

وثّقت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي، مريم الأنصاري، عبر حسابها، مقطع فيديو يظهر غرق منزلها في المنطقة الشرقية، وذلك جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة خلال الساعات الماضية.

ويظهر الفيديو المتداول على نطاق واسع، المياه وهي تتدفق بغزارة داخل مطبخ منزل الأنصاري، بينما يحاول أحد الأشخاص التخلص من المياه باستخدام أدوات منزلية.

وعلّقت الأنصاري على الفيديو قائلة: “الحمد لله على كل حال، ولا حول ولا قوة إلا بالله”.

وتأتي هذه الفيضانات بعد هطول أمطار رعدية غزيرة على المنطقة الشرقية خلال الساعات الماضية، مما تسبب في أضرار مادية جسيمة في العديد من المنازل والمحلات التجارية.

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