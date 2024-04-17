أثار الفنان عايض يوسف تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مقطع فيديو من حفله الأخير في الدوحة على مسرح المياسة، حيث مازح جمهوره بعدما طلبوا منه الغناء أغاني حزينة.

وبحسب الفيديو، يبدأ عايض الحفل بالسؤال على جمهوره عما يريدون سماعه، ليرد عليه أحد الحاضرين “نبي حزن”.

وبطريقة طريفة، يُجيب عايض على الطلب قائلاً: “فينا اللي مكفينا”.

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع هذه اللحظة الطريفة، حيث عبّروا عن إعجابهم بخفة دم الفنان عايض وحضوره المميز على المسرح.

ويُذكر أن الفنان عايض قد حصل على جائزة الفنان المفضل خلال حفل joy awards في دورته الرابعة لجوائز صناع الترفيه، وذلك تقديراً لمسيرته الفنية الحافلة بالإنجازات.

كانت هذه تفاصيل خبر الجمهور يطلب من عايض يوسف أغاني حزينة في حفله بالدوحة.. شاهد كيف رد الفنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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