غادة عبدالرازق عن أحمد ماهر: "أول ما وقفت قدامه مكنتش عارفة أمثل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

كشفت النجمة غادة عبد الرازق، عن الأمور التي واجهتها مع النجم أحمد ماهر أثناء تصوير مسلسل " صيد العقارب"، خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على شاشة قناة "ON".

وقالت غادة: "أنا طول عمري من صغري ربنا كارمني وبقف قدام عمالقة، لكن أستاذ أحمد والصراحة أول ما وقفت قدامه مكنتش عارفة أمثل معاه، وكان عندي أزمة معاه جامدة جدًا".

وتابعت: "أستاذ أحمد مدرسة إلقاء الألفاظ واللغة العربية، وبعدين أستاذ أحمد عنده رتم عالي موت، حتى وهو بيلقي في الحقيقة تحسي إنه هو مبيتكلمش طبيعي زينا".

وأضافت غادة: "وأنا اكتشفت أن إحنا عندنا مدرسة فاشلة شوية وهي التلقائية، والتلقائية دي تنفع في أدوار معينة، وفي حاجات معينة لكن هي مش حقيقي أنها مقياس التمثيل، دي مدرسة إحنا اختراعها أو ظهرت حديثًا، الحقيقي إن التمثيل هو مدرسة تقيلة وأنا اتعلمت منها واكتشفت إن أنا ماشية ورا سراب فلازم أرجع للصح".

واستكملت: "فلما وقفت قدامه كان عندي مشكلة، إن أنا من مدرسة التلقائية وهو من المدرسة التقيلة، فلما بيجي هو يقول أنا مبعرفش وغصب عني بروح لمنطقة عالية أوي، أنا مكنتش عارفة أجيب الأداء منين".

وشاركت غادة عبد الرازق، في بطولة مسلسل صيد العقارب، بجانب عدد كبير من الفنانين، أبرزهم محمد علاء، رياض الخولي، سيمون، أحمد ماهر، أحمد سعيد عبد الغني، ميار الغيطي، أحمد ماجد، مجدي بدر، سامي مغاوري، عماد صفوت، منال سلامة، عماد رشاد، محمد علي رزق، وغيرهم، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.