“لا تطيق هذا النجم”.. ابنة مريم فخر الدين تكشف أسراراً عن حياتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال استضافتها في برنامج “هو وهن”، تحدثت إيمان ذو الفقار، ابنة الفنانة الراحلة مريم فخر الدين عن كواليس معاناة والدتها بسبب صعوبة التنسيق بين أعمالها السينمائية وتربيتها لها وهي طفلة، الأمر الذي اضطرها إلى الاعتماد على المربّيات الأجنبيات.

وقالت إيمان: “ماما كانت مظلومة لأنها كانت بتشتغل فيلمين في نفس الوقت، وأن يكون عندها بيبي ده من رابع المستحيلات”. وأضافت: “في البداية كانت جدّتي تستورد لها مربيات من الكنيسة، واحدة روسية وبعدها فرنساوية وبعدها ايطالية، ولما غادروا مصر ماما اضطرت تلجأ للمصريات لمساعدتها في تربيتي”.

وروت قصة قديمة قائلةً: “في إحدى المرات كان عندي حمّى روماتيزمية وأنا عمري 4 سنين، وماما رجعت لقت الشغالة بتستحمّى وأنا لوحدي ماشية حافية والقيء على كل جسمي، وأصابها الجنون… ورغم إنها لطيفة ضربت الشغالة لغاية باب الشقة، وكان الحل هو تسجيلي بمدرسة داخلية”.

وكشفت إيمان ذو الفقار أنها كانت تعاني من التنمّر بسبب حياة والدتها قائلةً: “كان في بنت أكبر مني حجماً وسنّاً، وكانت بتغلس عليا وتقول أبوكي وأمك اطلّقوا ثلاث مرات، وأمك باست عبد الحليم حافظ كم بوسة، وأنا عارفة إن القبلات دي سينما، وماما كانت لا تطيق عبد الحليم، الله يرحمه”.