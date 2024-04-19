"شرخ بالقدم وضيق تنفس".. مخرج "حق عرب" يكشف إصابة أحمد العوضي ووفاء عامر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف إسماعيل فاروق مخرج مسلسل "حق عرب"، عن تفاصيل الإصابات التي تعرض لها أحمد العوضي، ووفاء عامر، ودينا فؤاد، أثناء تصوير العمل الفني.

وقال "فاروق"، في لقائه ببرنامج "شو في ما في"، على تلفزيون "عمان"، اليوم الخميس، إنه أثناء تصوير أحمد العوضي مشهد في "الحطابة" فقد توازنه وسقط من أعلى السلالم كلها، متابعًا: "ماكنش قادر يدوس على ركبته وكمل أكشن وأخدناه المستشفى وعمل كل الفحوصات، وأطمنا عليه إن الإصابة عبارة عن كدمات مفيش كسر، رجع وكمل أكشن وضرب".

وأضاف: "في نفس اليوم أنا أصيبت بالتهاب حاد في جسمي درجة حرارتي عدت الـ40 وبترعش وكنت مش قادر وتعبان، نقلوني على المستشفى في نفس اليوم".

وأكمل: "مشهد تصوير حريق المخزن، أحمد العوضي استنشق كمية كبيرة من ثاني أكسيد الكربون وتعب ودخل المستشفى، بعدها دينا فؤاد أصيبت بدور برد مرعب جدًا ودخلت المستشفى".

واستطرد: "ختمت بسقوط وفاء عامر أثناء تصوير مشهد الحريق وأصيبت بشرخ في رجلها، وشالت الجبيرة ومشيت على رجلها وهي مشروخة عشان تصور دورها مظبوط".

مسلسل "حق عرب" بطولة أحمد العوضى، ويشارك فيه كل من النجوم وفاء عامر؛ رياض الخولي؛ دينا فؤاد، وليد فواز، دنيا المصرى، محمد أحمد ماهر؛ كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ابراهيم السمان؛ عايدة فهمي؛ أشرف طلبة؛ وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

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