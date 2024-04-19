ردت المشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي زهور سعود على متابعة انتقدت ظهورها بالمكياج في أول ظهور لها بعد أيام من فقد ابنها إثر نوبة صرع مفاجئة تعرضت لها.

ونشرت زهور مقطع فيديو رداً على رسالة المتابعة قالت فيه: “ترغبين أن أكون قاعدة وميتة وحالتي حالة وحزينة؟** مانا كنت غايبة ٤ أيام، كنت فيهم تعبانة بس اليوم حسيت كويسة حطيت ميكب وسويت شعري، ترا عادي الموضوع مو عيب أو ممنوع أو حرام إنك تكشخين سواء كنت والدة أو سقطي، حطي ميكب والحياة حلوة”.

وكانت زهور سعود قد تعرضت لحادث بعد أن تسببت نوبة صرع حادّة في سقوطها أرضاً ليتسبب** الاصطدام في فقد جنينها وسط حالة حزن شديدة.

وتفاعل العديد من متابعي زهور مع مقطع الفيديو معبرين عن دعمهم لها وتفهمهم لحالتها النفسية الصعبة.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: هكذا ردت زهور سعود على متابعة انتقدت ظهورها بالمكياج بعد فقدانها جنينها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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