يارا فاتنة بفستان أحمر خلّاب في آخر ظهور من دبي-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة اللبنانية يارا بفستان أحمر خلاب جاءت قصته شبيهة بفستان " chapeson rouge" إذ جاء بقطعتين من الأعلى موصولتين إلى الخصر الذي لفت حزامه الأنظار فجاء شبه معقوداً من الوسط ثم تدلت تنورته "الكلوش" إلى الأرض وجاءت واسعة .



واللافت كان الشيفون الأحمر قد جاء على شكل كمين ورداء عند الظهر "كاب" تدلى إلى الأرض أيضاً.

وظهرت يارا في الصورة الثاني أقرب إلى الكاميرا حيت تزينت بقرطين على شكل نجمة وخاتم شبيه وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها وركزت على ماكياج العينين فبدت خلابة بكل ما للكلمة من معنى.

وأرفقت يارا الصورتين بتعليق جاء فيه :" أشوفك في عيوني غير … غلاك أكبَر من التّعبير" وهي جملة من أغنيتها "على المكشوف".

