بعد عامين من الزواج.. جينيفر لوبيز ترغب بإنجاب طفل من بن أفليك

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت تقارير صحفية أنّ النجمة جينيفر لوبيز (54 عاماً) أقنعت زوجها بن أفليك (51 عاماً) بفكرة إنجاب طفل عن طريق الأمّ البديلة، بعد عامين تقريباً من الزواج.

فبحسب تقرير حديث لمجلّة Life & Style، كانت المغنية تحاول إقناع زوجها لفترة بإنجاب طفلهما الأول معاً، وقد جعلته أخيراً يستسلم للموضوع بخاصة أنّه يحبّ الأولاد.

ويقول مصدر مقرّب من الثنائي، إنّه على الرغم من أنّ المخرج والممثل كان راضياً ومكتفياً بأطفالهما الذين يتشاركانهم مع شريكيهما السابقين، وافق أفليك على رغية لوبيز لأنّه لا يريد سوى أن يرى زوجته الحبيبة سعيدة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ لوبيز هي أم لتوأمين، إيمي وماكس، تتشاركهما مع شريكها السابق مارك أنتوني، في حين يتشارك أفليك ثلاثة أطفال مع زوجته السابقة جينيفر غارنر.

وأشار المصدر إلى أنّ لوبيز “مهووسة بكل التفاصيل، وهي تنوي إجراء المقابلات مع المرشحات للأم البديلة شخصياً، ومعرفة مكان إقامتهن، وستتواجد في كل موعد مع الطبيب”. مضيفاً: ” انّها تتحدث عن ذلك باستمرار. ويرى بن أنّه من الأسهل أن يتماشى معها في الموضوع، لكنّه بدأ يستوعب بماذا ورط نفسه. سوف يصبح الأمر أكثر صعوبة”.