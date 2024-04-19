بين رحمة وناصيف وسيف.. عمر صباغ يحلق إبداعاً في الصدارة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نجح الموزع الموسيقي عمر صباغ في السيطرة على السوق الغنائي العربي خلال السنوات الماضية، محققاً نجاحات منقطعة النظير من خلال أغنيات حملت توقيعه وتعاون من خلالها مع نخبة من أهم الفنانين اللبنانيين والعرب.

ويتواصل نجاح عمر صباغ مع كل أغنية جديدة تصدر من توقيعه، وخلال الأسبوع الأخير صدرت لـ”صباغ” أغنيتان جديدتان، سيطر بهما على المنافسة بين الإصدارات الفنية العربية. الأغنية الأولى بعنوان “ما في ليل” وقدّمها النجمان ناصيف زيتون ورحمة رياض على طريقة الديو، والأغنية الثانية بعنوان “أخذ قلبي” وطرحها النجم العراقي سيف نبيل ضمن الخطة التسويقية التي يتّبعها لطرح ألبومه الجديد “الله يعلم”.

فور صدورها، تصدّرت الأغنيتان قائمة الأغنيات الأكثر رواجاً على موقع “يوتيوب” في لبنان والسعودية والإمارات والمغرب وغيرها من البلدان العربية.

هذا النجاح ليس بجديد على عمر صباغ الذي يعتبر من أنجح الموزعين الموسيقيين في الوطن العربي، وحقق خلال سنوات من العمل في مجال التوزيع الموسيقي نجاحات كبيرة مع أهم الفنانين، حتى بات يُرجّح لكل أغنية تحمل توقيعه النجاح قبل صدورها في الأسواق.

وقد يكون “صباغ” صاحب أكبر عدد من الأغنيات الناجحة بين الموزعين الموسيقيين اللبنانيين والعرب. واستطاع أن يحقق هذه المعادلة الصعبة باجتهاد كبير وعمل متواصل بهدف التطوير في مجال الموسيقى وتقديم الأفضل للجمهور في الوطن العربي.