"الأخ الحبيب والصديق"..حسين فهمي يودع صلاح السعدني بكلمات مؤثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - نعى الفنان الكبير حسين فهمي، الفنان الكبير صلاح السعدني الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة عن عمر يناهز 81 عامًا.

ونشر "حسين" صورة جمعت عدد من الشخصيات التي جسدها "السعدني" خلال مسيرته الفنية عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" ونعاه قائلا: "أتقدم ببالغ الحزن والمواساة في وفاة الأخ الحبيب والصديق العزيز الفنان صلاح السعدني وأدعو الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله ويلهمنا جميعًا الصبر والسلوان".

وحرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام على حضور جنازة الراحل صلاح السعدني التي أقيمت في مسجد الشرطة لأداء الصلاة عليه والمشاركة في وداعه لمثواه الأخير.

وشهدت الجنازة حضور النجوم: أحمد حلمي وزوجته منى زكي، غادة عادل، هنا الزاهد وإنجي علي، أحمد السقا، محمود البزاوي، أحمد رزق، هنادي مهنا، أشرف زكي، كريم محمود عبدالعزيز، محمد رياض، محمد محمود عبدالعزيز، عمرو محمود ياسين.

وأكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في تصريح خاص لمصراوي، خبر وفاة الفنان صلاح السعدني.

صلاح السعدني من أهم نجوم الوسط الفني، قدم على مدار مشواره الفني الطويل عددا كبيرا من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية، من أشهر مسلسلاته: أرابيسك، حلم الجنوبي، ليالي الحلمية، رجل في زمن العولمة، الناس في كفر عسكر، الأصدقاء، وجع البعاد، الزوجة أول من يعلم.

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