بصورة نادرة مع نجله.. محمد رمضان يودع صلاح السعدني

محمد اسماعيل - القاهرة - ودع الفنان محمد رمضان، الفنان الكبير صلاح السعدني الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة عن عمر يناهز 81 عامًا.

ونشر "رمضان" صورة نادرة للراحل صلاح السعدني رفقة نجله الفنان أحمد السعدني عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" ونعاه قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أتقدم بخالص التعازي لعائلة وجمهور النجم الكبير صلاح السعدني".

وأكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في تصريح خاص لمصراوي، خبر وفاة الفنان صلاح السعدني.

صلاح السعدني من أهم نجوم الوسط الفني، قدم على مدار مشواره الفني الطويل عددا كبيرا من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية، من أشهر مسلسلاته: أرابيسك، حلم الجنوبي، ليالي الحلمية، رجل في زمن العولمة، الناس في كفر عسكر، الأصدقاء، وجع البعاد، الزوجة أول من يعلم.

يذكر أن الفنان محمد رمضان يشارك ببطولة فيلم "أسد" ويتعاون خلاله لأول مرة مع السيناربست والمخرج محمد دياب ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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