خالد يوسف يودع صلاح السعدني ويستعيد ذكرياته مع نور الشريف ويوسف شاهين

محمد اسماعيل - القاهرة - ودع المخرج خالد يوسف، الفنان الكبير صلاح السعدني الذي رحل عالمنا صباح الجمعة عن عمر يناهز 81 عامًا.

ونشر "خالد" صورة أرشيفية للراحل صلاح السعدني عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" ونعاه قائلا: "وداعًا صلاح السعدني، رحل من كان كبيرًا في موهبته، عظيمًا في مواقفه الوطنية، نبيلًا في انسانيته، عرفت العم صلاح منذ زمن طويل ولم أرى في مثل عذوبته ورقته التي تتحول فجأة إلى عواصف هادرة مثلما رأيناه في شخصية العمدة في ليالي الحلمية، وكان في رصانته وحفاظه على القيم الأصيلة مثلما رأيناه في حسن أرابيسك".

واستعاد ذكرياته مع الراحل صلاح السعدني والفنان الراحل نور الشريف واستكمل: "أذكر أن رفيق مشواره نور الشريف عندما كان يؤدي مشهد بإتقان ويشاهده ويرى أنه اتقنه اتقانًا كبيرًا يقول لي بطفولة وعفوية لا يستطيع ممثل أن يؤدي هذا المشهد أحسن مني إلا صلاح السعدني".

كما استعاد موقفًا مع المخرج الراحل يوسف شاهين قائلا: "ولا يمكن أن أنسى في كل الأفلام التي شاركت فيها مع الأستاذ يوسف شاهين كان يبدأ الكاستنج بقوله صلاح ينفع يعمل دور إيه وكان ذلك خرقًا لقاعدة ثابتة لديه أن يبحث عن الممثل الذي يناسب الدور وليس العكس".

وانهى نعيه قائلا: "السلام والرحمة لروحه ولا نبخل في الدعاء لك يا عم صلاح، خالص عزائي لأحمد السعدني وأكرم السعدني وللعائلة العزيزة".

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