لأول مرة .. سميرة أحمد تكشف عن سبب أزمتها مع وفاء صادق

محمد اسماعيل - القاهرة - عرض برنامج "بالخط العريض" تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب الحلقة الثانية للفنانة القديرة سميرة أحمد والتي استكملت خلالها الحديث عن ذكرياتها وتعاونها مع أبرز نجوم الزمن الجميل حيث تعرض الحلقة الثانية يوم الجمعة المقبلة على قناة "الحياة".

وتطرقت "سميرة" عن غيابها من الساحة الفنية خلال الفترة الأخيرة، وعن كواليس تعاونها مع عدد من ألمع نجوم الزمن الجميل، إلى جانب العديد من التفاصيل الخاصة بحياتها الشخصية وكواليس كشفت عنها لأول مرة.

وعن تفاصيل خلافها مع الفنانة وفاء صادق، قالت الفنانة سميرة أحمد إنها كانت تصور عملا فنيا وكان من أبطاله وفاء صادق وفوجئت بأنها لا تلتزم بمواعيد التصوير فقام الأستاذ إسماعيل المخرج بإنهاء عملها في هذا العمل الفني، خاصة أن أكثر ما يضايقني هو عدم احترام العمل.

اقرأ أيضا:

بعد صورتها المثيرة للجدل.. بدرية طلبة تنفي دعوتها للشاب حسن في زفاف ابنتها

"من النهاردة أنا زملكاوي".. وائل عبد العزيز يتخلى عن تشجيع الأهلي لهذا السبب