جوني ديب يعلن استقالته من هوليوود

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: من الواضح أن النجم الأميركي، جوني ديب، لم ينسَ بَعْدُ تخلي هوليوود عنه، خلال قضية العنف الأسري، التي رفعتها ضده زوجته السابقة آمبر هيرد، إذ أكد الممثل شعوره بالاستياء.

وقال النجم، البالغ من العمر ستين عاماً، خلال لقاءٍ صحافي، إنه يشعر بالاستياء من المعاملة التي تلقاها خلال أشهر محاكمته، وأنه تقاعد من أي شيء، وكل ما يتعلق بهوليوود، مضيفاً: «لقد طردوني بعيداً».

ولا يُظهر ديب أنه يفتقد هوليوود، فعندما سُئل عن علاقته الحالية مع هوليوود، وما إذا كان يرغب في العمل بإنتاج كبير مرة أخرى، أجاب الممثل منتقداً ومهاجماً رؤساء الاستوديو الكبار.

ووجه الممثل اللامع نقداً شرساً لهم، قائلاً: «يمكن التخلص منهم، وهم يعرفون ذلك. لديهم القدرة على إعطاء الضوء الأخضر للأفلام التي يتم إنتاجها، إنهم يضغطون على الزر، وينفقون قدراً كبيراً من المال»، مشيراً إلى أن ميزانيات هذه الأفلام وهمية، مثل الكوميديا الرومانسية الغريبة، التي تدور أحداثها حول شخصين يتمتعان بشعبية كبيرة، مبيناً أن الأشخاص الحقيقيين سئموا هذا النوع من التصرفات.

ويوجد ديب، حالياً، في المملكة المتحدة من أجل العرض الأول لأحدث أفلامه «Jeanne du Barry»، وهو فيلم تاريخي أخرجته مايوين، يلعب فيه ديب دور الملك لويس الخامس عشر ملك فرنسا.

والفيلم إنتاج فرنسي، وعُرض في مهرجان كان السينمائي العام الماضي، ووصل الآن إلى الجزر البريطانية لعرضه.

ولأكثر من خمس سنوات حتى الآن، ظل الممثل يعيش إخفاقات في شباك التذاكر، بعد تخلي الصناعة عنه؛ نتيجة فضائحه المختلفة.

ولهذا السبب، يتم إجراء مقابلات عدة هذه الأيام مع الممثل والمخرج، مع الإشارة إلى أنه أثناء تصوير الفيلم، كان الفريق خائفاً إلى حد ما من ديب، بسبب عدم القدرة على التنبؤ بشخصيته.

وفي خضم حقبة ما بعد حملة «MeToo»، وبعد اتهامات بإساءة المعاملة من قبل شريكته السابقة آمبر هيرد، وسلسلة من الدعاوى القضائية الإعلامية بتهمة التشهير، أولاً ضد صحيفة «ذا صن»؛ لأنها وصفته بالمسيء، ثم ضد الممثلة نفسها، بدأت هوليوود إغلاق الأبواب أمام ديب؛ ما جعله يلجأ بمسيرته إلى أوروبا.

وفي وقتٍ سابقٍ من هذا الشهر، وخلال وجوده على السجادة الحمراء؛ لحضور العرض الأول للفيلم الفرنسي، أوضح ديب أنه حاول إقناع مخرجته مايوين بعدم اختياره للعب دور الملك الفرنسي، مبيناً أنه فوجئ عندما تم الاتصال به للقيام بهذا الدور، لأن الأمر لم يكن منطقياً بالنسبة له، إذ إنه أميركي، وعليه تأدية دور ملك فرنسي.

وأشار ديب إلى أنه حاول إقناع مايوين، إلا أنها لم تسمع ذلك، وتحلت بشجاعة كبيرة، حينما ضمته إلى فريق عمل الفيلم.