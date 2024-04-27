رامي جمال يحتفل برفقة جمهوره بعد تصدره التريند بألبوم "خليني أشوفك"

ياسر رشاد - القاهرة - احتفل الفنان رامي جمال بتصدر أحدث أعماله الغنائية ألبوم خليني أشوفك ترند "يوتيوب"، بعد ساعات من طرحة، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".



وشارك رامي جمال جمهوره اختيار الأغاني الأقرب إلى قلوبهم في الألبوم، بينما نشر إحدى أغنيات الألبوم معلقا: "بعد يومين من نزول الألبوم ممكن اعرف ترتيب الأغاني الأقرب إلى قلبكم، بعد بيكلموني وأنت مين".

ألبوم خليني أشوفك لرامي جمال

ويضم ألبوم "خليني أشوفك" لرامي جمال 15 أغنية هي: "خليني أشوفك، بقول واكدب، بضيع وقت، أوقات، قلبي خام، عادي أنساك، أنت مين، أنسى أسمك، شاهد الله، بيكلموني، قولي آه، ذكريات هوانا، أهو، وسوء تفاهم، فستانك أبيض".

رامي جمال

أغنية "بيكلموني"

بدايةً من أغنية "بيكلموني" التي احتلت المركز السابع في قائمة الأكثر مشاهدة، وحققت أكثر من 290 ألف مشاهدة، من كلمات مودي نبيل، ألحان فارس فهمي، وتقول كلماتها "بيطمنونى الناس عليه بيكلمونى أخباره لسه بيوصلونى من قلبى ببعتله السلام وبيسألونى أيامه لسه بيوحشونى بالغالى لما يحلفونى انا ببقى متطمن أوام بيصبرونى كام صوره لينا يعوضونى عن طول غيابه عن عيونى مبقتش متحمل حرام وف بالى كلام جوايا بشيله ونفسى أحكيله ونرجع زى زمان انا عيشت أدعيله ولسه باقيله بجد ف قلبى مكان معرفش ظروفه ولما ها أشوفه اللهفه عليا تبان شاهده الأيام وسنين إخلاصى دى على أحساسى وعمره عليا ما هان مانسيتش دقيقه ب أى طريقه ونفسى أرجعله عشان حنيت ف غيابه وقلبى اهو سابه محسش أى أمان بيأكدولى عنى أن سألهم هايقولولى طول بعده انا عايش ب طولى والأسم اهو عايش والسلام وبيوعدونى وانا نفسى بس يريحونى وفى مره صوته يسمعونى و أهم حاجه يكون تمام".

أغنية "انت مين"

وجاءت أغنية “انت مين” في المرتبة الثامنة، وحققت أكثر من 130 ألف مشاهدة على يوتيوب، من كلمات أحمد المالكي، ألحان المحمدي، وتقول كلماتها “انت مين..بقيت أنا بشوفك غريب.. حد مش واضح مُريب خليت مشاعري يقلوا بالتدريج..و يوم عن يوم إيديا تسيب لا بقيت بترضيني.. ولا اللي أنا فيه يبقيني و عيشتي معاك بتأذيني و قلبي حزين و بقيت واحد تاني.. بيبقي سعيد في أحزاني و كل الدنيا شايفاني كبرت سنين انت مين .. اهو الوش التاني بان و إتفاجئت ان الحنان تمثيل ..و سقفه كبيره للفنان.. كدبت عليا صح زمان انت مين .. أنا هقولك بإختصار .. أناني جه علي حقي جار و بخيل .. بتاخد فرح تدي مرار .. هسيبك أيوه خدت قرار”.