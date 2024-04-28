نيللي كريم تجتمع بشريف سلامة في “هابي بيرث داي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعكف النجمة المصرية نيللي كريم في الوقت الحاضر على استكمال تصوير أحدث أعمالها السينمائية وهو بعنوان “هابي بيرث داي” الذي تعود من خلاله إلى البطولات السينمائية.

ويشارك في الفيلم إلى جانب نيللي كريم نخبة من النجوم بينهم شريف سلامة، حنان مطاوع، وحنان يوسف، والعمل من تأليف سارة جوهر وإخراجها.

و”هابي بيرث داي” عمل اجتماعي تشويقي يناقش قضية عمالة الأطفال، وتشير تقارير إعلامية إلى أن النجم شريف سلامة سيجسد من جديد دور طليق نيللي كريم الذي سبق وقدمه في مسلسل “فاتن أمل حربي” في العام 2022.

وتخوض نيللي كريم البطولة من جديد من خلال “هابي بيرث داي”، بعد أن اكتفت في السنوات الأخيرة بالدور الثاني في عدد من الأفلام بينها “ع الزيرو” مع محمد رمضان، و”فوي فوي فوي” مع محمد فراج، و”الفيل الأزرق 2″ مع كريم عبدالعزيز، إضافة إلى ظهورها كضيفة شرف في أكثر من فيلم خلال الفترة الماضية.

وتشهد نيللي في الفترة الحالية انتعاشة لأعمالها السينمائية، إذ تستعد رفقة طاقم عمل “السرب” لعرض الفيلم في القاعات السينمائية، بعد التأجيلات العديدة التي رفقته.

وأعلنت نيللي كريم في تدوينة نشرتها على حسابها بإنستغرام عن موعد عرض الفيلم، قائلة “انتظروا هند زوجة الأمير في السرب يوم 1 مايو/أيار بجميع دور العرض في مصر.. دم المصريين خط أحمر”، مضيفة في منشور آخر بصفحتها على فيسبوك “الحكاية خلصت برجوع الحق.. انتظروا أبطال السرب يوم 1 مايو/أيار بجميع دور العرض في مصر”.

ويضم “السرب” إلى جانب نيللي كريم نخبة من النجوم بينهم أحمد السقا، شريف منير، مصطفى فهمي، محمد ممدوح، عمرو عبدالجليل، دياب، أحمد حاتم، كريم فهمي، آسر ياسين، محمود عبدالمغني، محمد فراج، صبا مبارك، وإسلام جمال، والعمل من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.

و”السرب” فيلم حربي يتناول وقائع حقيقية وعمل الجهات الأمنية المصرية ضد المنظمات والكيانات الإرهابية، ومنها واقعة ذبح 21 مصريا في ليبيا وقيام الجيش بعمليات للتصدي لتلك الجماعات الإرهابية.

وتم عرض برومو الفيلم الدعائي في فبراير/شباط 2021، حيث تخطى حاجز الأربعة ملايين مشاهدة في أقل من 48 ساعة من طرحه، بالإضافة إلى تصدره للترند على تويتر في مصر، وفقا لشركة سينرجى المنتجة له، وهو ما يغذي التكهنات بأن يحقق إيرادات عالية في شباك التذاكر.

وتعيش نيللي كريم حالة من النشاط الفني، إذ فاجأت النجمة المصرية جمهورها، مؤخرا، بنشرها عبر مختلف حساباتها على المواقع الاجتماعية مجموعة صور تجمعها بأبطال وصناع مسلسل “بـ100 وش” (بمئة وجه) الذي عُرض في موسم رمضان 2020.

وظهرت نيللي في الصور إلى جانب كل من آسر ياسين، دنيا ماهر، وإسلام إبراهيم، معلقة عليها بالقول “عصابة ب100وش رجعت.. تحية لعمر من سكر”، ما أثار التساؤل بين جمهورها حول ما إذا كان سيتم إنتاج جزء ثان من المسلسل، أم أن الأمر يتعلق بعمل سينمائي كما أعلن الصناع خلال الفترة الماضية.

وألهبت النجمة المصرية حماس جمهورها بإعادة نشر صور تجمعها بأبطال “بـ100 وش” عبر حسابها بإنستغرام معلقة عليها بالقول “أول لما نشوف العصابة متجمعة يبقي أكيد في حاجة جامدة هتحصل.. وعشان تعرفوا هما ناوين علي ايه؟ استنونا على اليوتيوب الساعة 7 بليل يوم التلات”. (ولكي تعرفوا هما ناوين على ماذا؟ انتظرونا على يوتيوب الساعة 7 بليل يوم الثلاثاء).