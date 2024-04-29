إنجي شرف تنعي عصام الشماع: أكتر إنسان علمني وأثر فيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نعت الفنانة إنجي شرف، الدكتور عصام الشماع، الكاتب والمخرج الكبير، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين.

وكتبت إنجي عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. المؤلف والمخرج دكتور عصام الشماع في ذمة الله، صديقي وأبويا الروحي".

وتابعت: أكتر إنسان علمني وأثر فيا، هتوحشنا أوي يا دكتور، ربنا يرحمك ويثبتك عند السؤال ويصبر أولادك وحبايبك يا رب".

يذكر أن عصام الشماع كتب وأخرج عددا كبيرا من الأعمال الفنية، إذ كانت أبرزها: مسلسل الكبريت الأحمر، فيلم أخلاق العبيد، فيلم الفاجومي، مسلسل رجل في زمن العولمة، مسلسل نافذة على العالم، فيلم راندفو، فيلم تووت تووت، فيلم كروانة، فيلم النمس.

وأخرج الراحل عددا من الأعمال منها: "رجل في زمن العولمة، الفاجومي، مسلسل أسلحة دمار شامل".