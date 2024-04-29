حرصًا على سلامته.. إعلان مفاجئ من روتانا لجمهور محمد عبده

أعلنت شركة روتانا، في بيان رسمي أمس، عن تأجيل جميع النشاطات الفنية للفنان محمد عبده، وذلك بالاتفاق معه.

وأوضحت الشركة أن هذا القرار يأتي حفاظًا على صحة الفنان وتقديرًا له وحرصًا على سلامته. وبناءً على ذلك، لن يرتبط محمد عبده بأي نشاطات جديدة حتى إشعار آخر سيتم الإعلان عنه لاحقًا.

ويهدف هذا التأجيل إلى إتاحة الفرصة للفنان للتركيز على أعماله الخاصة، حيث سيضاعف تواجده في الاستديوهات لإنجاز أغانٍ جديدة تتطلب تركيزًا ومجهودًا كبيرًا لإرضاء جمهوره عند إصدارها.

كما ستكون هذه الفترة فرصة للراحة والنّقاهة، وقضاء المزيد من الوقت مع العائلة والأهل.

وختم البيان برسالة من الفنان محمد عبده لجمهوره، حيث أكد لهم أنه سيلقاهم قريبًا ولن يتأخر عنهم أبدًا، وأنهم كانوا وسيظلون مصدر إلهام له وحب عمره.