شكرا لقرائتكم خبر عن محامو أنجلينا جولي يصفون طلب براد بيت بـ"المسيء".. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف محامو النجمة العالمية أنجلينا جولي محاولات طليقها النجم العالمى براد بيت للحصول على اتفاقيات عدم الإفشاء الخاصة بها بأنها "مسيئة" وانتهاك للخصوصية، وهذا هو النزاع الأخير المتعلق بالمعركة القانونية المستمرة بين الإثنين حول مصنع النبيذ الفرنسي Château Miraval.

وتدعي جولي أن بيت قد منع بيعها للعقار، وأنه لن يسمح لها بالمضي قدمًا إلا إذا وافقت على اتفاق عدم إفشاء "أكثر إرهاقًا" و"توسعًا".

اقترحت جولي بالفعل أن بيت يريد منها التوقيع على اتفاقية عدم الإفشاء لمنعها من التحدث علنًا عن مزاعم سلوكه المسيء تجاهها وتجاه أطفالهما.

وفي وثائق المحكمة المرفوعة حديثًا، والتي اطلع عليها موقع Page Six، يقول فريق جولي إنه لا ينبغي لها الكشف عن جميع اتفاقيات عدم الإفشاء السابقة مع أطراف ثالثة لـ بيت، واصفين الطلب بأنه "باهظ الثمن" و"مسرف" و"غير معقول" و"مسئ".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، ادعى محامو جولي أيضًا أن بيت كان يسيء معاملتها جسديًا، قبل مشاجرة الطائرة عام 2016 التي دفعتها إلى تقديم طلب الطلاق، ورفض أي شخص من طرف بيت التعليق على مزاعم الانتهاكات الجديدة.

وفي الملف الجديد، الذي شاركه موقع PEOPLE، يقدم محامو جولي الادعاء: "في حين أن تاريخ بيت في الاعتداء الجسدي على جولي بدأ قبل وقت طويل من رحلة العائلة بالطائرة في سبتمبر 2016 من فرنسا إلى لوس أنجلوس، وكانت هذه الرحلة هي المرة الأولى التي يوجه فيها الاعتداء الجسدي على الأطفال أيضًا، ثم تركته جولي على الفور".

ورفض ممثل عن بيت التعليق على مزاعم الاعتداء الجديدة.

وقال أحد أصدقاء بيت المطلعين على المعارك القانونية للزوجين السابقين لمجلة PEOPLE:" هذا نمط من السلوك - كلما كان هناك قرار يتعارض مع الجانب الآخر، فإنهم يختارون باستمرار تقديم معلومات مضللة و/أو غير دقيقة و/أو غير ذات صلة كوسيلة لإلهاء، كانت هناك محاكمة حضانة مطولة شملت تاريخ علاقتهما بالكامل، والقاضي الذي استمع إلى كل الأدلة ما زال يمنحه حضانة بنسبة 50/50".

وبحسب ما ورد، فإن الحادث المزعوم على متن طائرة متجهة من أوروبا إلى الولايات المتحدة في 14 سبتمبر 2016، يتعلق بأحد أبناء الزوجين السابقين، ماديكس.

ويُزعم أن بيت تعامل بشكل عنيف جسديًا مع ابنهما البالغ من العمر 15 عامًا عندما حاول الأخير نزع فتيل الموقف بين والديه، ونفى فريق بيت جميع مزاعم ارتكاب أي مخالفات تتعلق بالحادث المزعوم.

كان بيت أيضًا موضوع "تحقيق في إساءة معاملة الأطفال" فيما يتعلق بتورط ماديكس المزعوم في حادث الطائرة المزعوم، وتم إجراؤه من قبل إدارة خدمات الطفل والأسرة في لوس أنجلوس، والتي ورد أنها برأته لاحقًا من ارتكاب أي مخالفات.