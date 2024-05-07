بالفيديو- تامر وبسمة جنبًا الى جنب في مناسبة خاصة جدًا

شارك الفنان تامر حسني وطليقته الفنانة بسمة بوسيل في حضور حفل تخرّج إبنتهما تاليا من المدرسة، حيث حرصا على مشاهدة العرض المسرحي الذي شاركت فيه مع زملائها إحتفالاً بالمناسبة. http://www.instagram.com/p/C6ql9iBIIrT/

في هذا السياق، شارك تامر حسني عبر صفحته على “إنستغرام” مقطع فيديو من المناسبة حيث ظهرت تاليا على المسرح وهي تشارك في الغناء ضمن لوحة إستعراضية.

أيضًا ظهر في الفيديو تامر وهو يجلس الى جانب بسمة أثناء تشجيعهما لإبنتهما وتصويرها بفخر عبر هاتفَيهما .

علّق تامر حسني على الفيديو متمنّياً لأبنائه الثلاثة النجاح والتوفيق في حياتهم وان يراهم في أعلى المراتب وهم يتخرّجون من الجامعة. مشيرًا ان حفل التخرج كان رائعاً، ودعا الله بأن يحفظ جميع الأولاد.

نذكر ان الفيديو نال إعجاب متابعي تامر حسني الذين أعربوا عن إعجابهم بحرصه على مشاركة بسمة بوسيل في جميع المناسبات التي تخصّ أولادهما رغم إنفصالهما.

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نذكر ان تامر حسني يعود الى بيروت للعام الثاني على التوالي، للقاء جمهوره في حفل فني من المقرٍر ان يقام في “الفوروم دي بيروت” يوم السبت ٣ آب/اغسطس ٢٠٢٤.