فيلم نادر للراحل عمر الشريف في مهرجان “الغردقة لسينما الشباب”

فاجأ مهرجان “الغردقة لسينما الشباب” المقرّر إقامته في الفترة الممتدة من ١٩ حتى ٢٥ ايلول/سبتمبر المقبل، بعَرض فيلم نادر للممثل الراحل عمر الشريف من إخراج هاني لاشين.

وضمن فعالية التعرّف على بدايات كبار المخرجين الذين تخرجوا من المعهد العالي للسينما، وتحت عنوان “كنوز السينما المصرية” يعرض المهرجان اولى أفلام المخرج هاني لاشين الذي تعاون فيه مع الممثل الراحل عمر الشريف في بداياتهما، بعنوان “القارب”، إضافة الى فيلم آخر بعنوان “مع مرتبة الشرف” قدّمه لاشين كمشروع تخرج عام ١٩٨٠ .

في هذا السياق، أعرب “لاشين” عن سعادته بعَرض فلمَيه في المهرجان. لافتاً الى انه تناول في فيلم “القارب” دور المصريين في اكتشاف نهر النيل العظيم كوسيلة مائية مهمة. مؤكدًا أن الممثل الكبير عمر الشريف رحّب بفكرة المشاركة في الفيلم في ذلك الوقت بكل حماس وتشجيع.

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نذكر ان المخرج هاني لاشين تخرج من المعهد العالي للسينما عام ١٩٧٦، وتعاون في وقت لاحق مع عمر الشريف من خلال فيلم “أيوب والأراجوز”.

نذكر أن عمر الشريف توفي عام ٢٠١٥ عن عمر يناهز ٨٣ عاماً إثر أزمة قلبية حادة.