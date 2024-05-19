بعد نجاح “رابونزل”.. حورية فرغلي: تمنيت أن أكون أماً

بيروت - سلوى ياسين - نقلنا لكم – بتجــرد: فنانة استثنائية، حياتها أشبه بكتاب مفتوح، عانت الكثير وتعرضت للعديد من الأزمات في حياتها في سن صغيرة عايشت الجمهور بعضا منه، خاصة أنه عشقها منذ ظهورها الأول وفي جميع أدوارها، ولذلك كان حبها للجمهور والفن هو سبب عودتها للتمثيل في كل مرة. وفي حوار لها مع”العربية” كشفت الفنانة حورية فرغلي عن سر عودتها للتمثيل من خلال مسرحية “رابونزل بالعربي”. وعن تفاصيل التجربة الأولى على خشبة المسرح والتحديات والصعوبات التي واجهتها، وكيفية تحضيرها للشخصية وردود أفعال الأطفال والجمهور، كما تحدثت عن سر ابتعادتها عن التمثيل هذه السنين، وعن عودتها للسينما وسر مطاردة الشائعات لها، وعن علاقتها مع الجمهور. إلى نص الحوار..

في البداية حدثينا عن تجربتك الأولى في المسرح من خلال مسرحية “رابونزل بالمصري”؟

أنا سعيدة للغاية بهذه المشاركة، فأنا أعشق المسرح ولم أمثل عليه من قبل رغم أنني كنت أتمنى ذلك في بداية مشواري الفني، أحب سهير البابلي وأعتبرها خارقة على خشبة المسرح، وأشاهد مسرحيات عديدة مثل ريا وسكينة وشاهد مشافش حاجة ومدرسة المشاغبين وغيرها، لذا التجربة كانت رائعة رغم أنها جديدة تمامًا علي، ولكن العمل مع الأطفال ممتع فأنا أحب الأطفال جدًا وكنت أتمنى أن يرزقني الله بهم لأنني أشعر أنهم يحبونني على طبيعتي، لذا شعرت بالسعادة وأنا أعمل معهم وأقدم هذا العمل من أجلهم.

ولماذا شخصية رابونزل بالتحديد التي قررت أن تكون انطلاقك في عالم المسرح؟

رابونزل شخصية نقية وطيبة وبريئة، هناك العديد من الصفات المشتركة بيننا، كما أنها تعرضت للظلم في حياتها، لذا كانت الشخصية الأقرب لي والتي أحببت أن أقوم بدورها على المسرح، غير هذا هي قريبة للأطفال وأنا كما قلت أحببت العمل معهم.

وهل شعرت بالرهبة من المسرح؟

بالطبع، للمسرح رهبة كبيرة، فأنت في مواجهة الجمهور بشكل مباشر على العكس من السينما والتلفزيون، وهذه أول مرة لي على الخشبة فشعرت بالقلق من رد فعل الجمهور تجاهي، هل سأعجبهم؟ هل سيصفقون أم لا؟ وهل الأطفال سيتفاعلون مع تقديمي للشخصية أم لا؟ خاصة أنهم يعرفون الفيلم ويحفظونه جيدًا ويحبونه أيضًا فكيف سيكون رد فعلهم تجاهي، لكن فور دخولي والتصفيق الذي لاقيته، شعرت بالارتياح ووجدت عكس ما توقعت.

وكيف كان رد الفعل؟

كان رد الفعل رائعًا، والأطفال أحبوني بشدة وتفاعلوا معي خلال العرض ويطلبون التقاط الصور معي، وهذا يشعرني بالأمومة، ولم أتوقع أن تحظى المسرحية بهذا النجاح حتى إننا نتلقى عروضًا لعرضها في عدد من الدول العربية.

حورية فرغلي

وهل ستقدمين مسرحيات للأطفال فقط فيما بعد؟

بالطبع لا، سأقدم مسرحيات متنوعة، سيكون فيها مسرحيات للأطفال وأخرى مختلفة، فأنا أريد تقديم شخصية الأميرة ذات الهمة وحتشبسوت وغيرها من الشخصيات الرائعة.

وكيف استعدت حورية فرغلي لدور رابونزل؟

تحمست جدًا للشخصية التي ستكون محاكاة للفيلم، أنا لدي شعر طويل، ولكن استعنت بإكستنشن للشعر حتى يكون أطول ولكن باللون الأسود، فلم يكن ممكنًا أن أغير لون شعري لأنه لن يكون ملائمًا للون بشرتي.

وأين حورية من السينما والتلفزيون وقد كان آخر مسلسل في عام 2021؟

لم أبتعد كثيرًا يمكن أن تقول استراحة، فقد كنت أخشى العودة رغم أنني كنت أتمنى ذلك بسبب تغير ملامحي وشكلي فشعرت بالقلق حول ردود الفعل وكيف سيكون الاستقبال، لذا فكرت وفضلت العودة بعمل فني للأطفال فهم يحبونني وأنا أحبهم، ولكنني أعمل حاليًا على التحضير لفيلمي الجديد “الحب كله” مع النجمة إلهام شاهين والمخرج خالد الحجر، ونعقد جلسات من أجل تحديد تفاصيل الشخصية التي سألعبها، كما أن هناك مسلسلا أيضًا أقوم بالتحضير له هذا بجانب استكمال عروض رابونزل.

وماذا عن الجزء الثالث من مسلسل “ساحرة الجنوب”؟

لا أعلم مصيره حقيقة، فقد انتهت كتابته، ولكن حتى الآن لا أعلم سبب منعه.

تحدثت عن الظلم الصفة المشتركة بينك وبين رابونزل، فما هو الظلم الذي تعرضت له حورية؟

تعرضت للظلم في حياتي بالتأكيد وحُرمت من نعمة الأمومة، ولكن أحمد الله على كل شيء، لم يتخل عني الأصدقاء في الوسط الفني، ولكن هناك من تخلى عني وأطلق الشائعات، وهناك من ابتعدوا وامتنعوا عن العمل معي ولا أعلم حقيقة لماذا، هل هي غيرة أو سبب آخر لا أعلم، فأنا لا أشعر بالغيرة تجاه أحد ولا تهمنى المنافسة لأنني أعمل من أجل الفن والمتعة، وهذا هدفي الوحيد، لذا أنا على استعداد كامل للتعاون مع الجميع وأتقبل الكل بصدر رحب.

ولماذا تطارد حورية فرغلي الشائعات دائمًا؟

أعتقد أن الجمهور يحب البحث عن نجومهم المفضلين وسماع أخبارهم، لذا يبحثون عن أي خبر عنهم، لكنني لا أسعى لذلك ولا تربطني صلة بالشائعات التي تخرج عني، ربما يطلقها البعض بحثًا عن الترند ولكنني لا أجري وراء الترند، ولو هناك خبر عني سأعلنه بنفسي فأنا مؤمنة بحق الجمهور في معرفة الأخبار التي تخص الفنان ومنها إذا ارتبط عاطفيًا، لذا إذا حدث هذا فأنا أول من سأعلن للجمهور خبر الارتباط بنفسي لأنه شيء يسعدني، لكن في الوقت الحالي لا يوجد أي ارتباط عاطفي مع أحد ولا أريد للجمهور أن يصدق مثل هذه الشائعات.

وكيف هي علاقتك مع الجمهور؟

علاقتي طيبة جدًا مع الجمهور، وأنا أوجه لهم كل الشكر على دعمي والوقوف بجانبي في كل مراحل حياتي وكل التجارب التي خضتها وفي مرحلة مرضي، فعلاقتنا خاصة جدًا منذ بداية مشواري الفني، لذا أحرص دائمًا على التواصل معهم وسماع آرائهم حول أعمالي الفنية وانتقاداتهم لأنهم هم المعيار الحقيقي للفن، لذا فالحمد لله تربطني علاقة جيدة بجمهوري.