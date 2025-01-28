ميل غيبسون يتصدر بـFlight Risk.. أداء قوي في عطلة نهاية الأسبوع!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن محللون متخصصون في قطاع الأفلام الأحد أن فيلم الحركة الجديد “فلايت ريسك” للممثل والمخرج ميل غيسبون تصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية، حيث حقق 12 مليون دولار في عطلة نهاية أسبوع شتوية بطيئة.

ويشارك في بطولة الفيلم الذي أنتجته “لاينزغايت”، وتدور قصته حول مسؤول محلي أميركي ينقل رجل عصابات تحول إلى مخبر عبر البرية في ألاسكا، كل من مارك والبيرغ وميشيل دوكري وتوفر غريس. وتشهد الرحلة اضطرابات عندما تُكشف الدوافع الخفية للطيار.

وتراجع فيلم “موفاسا ذي لاين كينغ” “Mufasa: The Lion King” من إنتاج شركة ديزني إلى المركز الثاني، حاصدا 8,7 ملايين دولار. وبلغت إيراداته المحلية 221,1 مليون دولار، فيما حقق 405 ملايين دولار من مبيعات التذاكر في الخارج.

كما تراجع الفيلم الكوميدي “وان أوف ذم دايز” (“One of Them Days”) من إنتاج شركة سوني إلى المركز الثالث بإيرادات بلغت 8 ملايين دولار. وتلعب كيكي بالمر والمغنية سزا دور البطولة في الفيلم الذي أنتجته إيسا راي، حيث تؤديان دور زميلتين في السكن تحاولان دفع الإيجار تحت طائلة الطرد بعد أن بدد صديقهما أموالهما.

واحتفظ فيلم الرسوم المتحركة “سونيك ذي هيدجهوغ 3” (“Sonic the Hedgehog 3”) من إنتاج شركة باراماونت بالمركز الرابع، مع إيرادات بلغت 5,5 ملايين دولار في عطلة نهاية الأسبوع السادسة له.

واحتفظ فيلم الرسوم المتحركة “موانا 2” (“Moana 2”) من إنتاج ديزني بالمركز الخامس. وحقق الفيلم 4,3 ملايين دولار في عطلة نهاية الأسبوع التاسعة له، ومن المتوقع أن يصبح قريبا تاسع أكثر فيلم رسوم متحركة تحقيقا للإيرادات على الإطلاق، وفق مجلة “هوليوود ريبورتر”.