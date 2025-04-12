موسم الأعراس إقترب.. وهذه القواعد عليك إتباعها لإختيار إطلالتك

ميرنا وليد - بيروت - من المهمات الصعبة جداً إختيار إطلالة مناسبة لحضور حفل الزفاف، خاصة مع وجود قواعد على بطاقة الدعوى تجعل المهمة مربكة أكثر.



ولكن بجميع الأحوال ومهما كان نوع الملابس التي ترغبين في إرتدائها، إليك بعض القواعد التي يجب إتباعها.

أمور ممنوعة أثناء تنسيق إطلالة حضور حفل زفاف

لا تختاري إطلالة باللون الأبيض أو الأسود بالكامل

من غير المقبول في حفلات الأعراس الظهور بإطلالة كاملة باللون الأسود أو الأبيض، وخاصة إذا كان من الرأس حتى أخمص القدمين، يمكنك الظهور بألوان أكثر إشراقاً تتلائم مع المناسبة السعيدة.

لا لإطلالة الجينز للسيدات في الأعراس

الإطلالة الدنيم غير مقبولة بتاتاً في حفل الزفاف، فهو من الملابس غير الرسمية ولا يتناسب مع المناسبة.

المبالغة في ارتداء المجوهرات

كوني من السيدات اللواتي يعرفن تماماً ما هي المجوهرات التي تليق بلإطلالتك، من دون المبالغة في ما ترتدينه.

والملاءمة لكامل إطلالتك.

تنسيق الإطلالة بحسب المكان

إطلالة تناسب الزفاف في قاعة فاخرة أو فخمة

عند الاحتفال بزفاف في مكان فاخر، مثل فندق قد يكون من الأفضل التفكير في النظر إلى فساتين الزفاف الرسمية أو فستان السهرة.

إطلالتك كضيفة حفل زفاف في الهواء الطلق

عليك حينها الإستعانة بالفساتين الناعمة الخفيفة.

إطلالة زفاف على الشاطئ

عليك الظهور بفستان من قماش خفيف وناعم، وإبحثي عن إطلالة تؤمن لك الشعور بالراحة خاصة عند إختيار الحذاء.