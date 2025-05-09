حسين الجسمي يُرزق بمولود جديد.. ويختار له هذا الاسم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن النجم الإماراتي حسين الجسمي عن قدوم مولوده الجديد، في خبرٍ لاقى تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شارك متابعيه عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام” دعاءً مؤثراً بمناسبة المولود، كاشفاً عن الاسم الذي اختاره له وهو “زايد”.

وكتب الجسمي: “اللهم اجعله قرة عين لنا، وأنبته نباتاً حسناً، وبارك فيه واحفظه بعينك التي لا تنام، وارزق كل قلبٍ مشتاق نعمة الأبوة والأمومة”، ثم ختم بدعاء: “﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ﴾”.

وقد تلقى النجم الإماراتي آلاف التهاني من جمهوره ومتابعيه، الذين عبّروا عن فرحتهم بهذا الحدث العائلي السعيد، متمنين له ولابنه الصحة والسعادة.

من جهة أخرى، ما زال الجسمي يحتفل بنجاح أغنية “الفستان الأبيض”، التي قدمها كهدية للعروسين ليلى أحمد زاهر وهشام جمال في حفل زفافهما، والتي تصدّرت قوائم الترند في عدد كبير من الدول العربية، وحققت أكثر من مليار مشاهدة عبر مختلف منصات التواصل خلال أسبوعين فقط.

ونشر الجسمي تعليقاً على الأغنية عبر “إنستغرام”، كتب فيه: “نشيد الحب في كل المناسبات”، مؤكداً أن الأغنية كانت مميزة من حيث الفكرة والتأثير.

أما العريس هشام جمال فكشف كواليس الأغنية، موضحاً أنه كان يخطط لغنائها بنفسه كهدية مفاجئة لعروسه ليلى، إلا أن حسين الجسمي فاجأه بتسجيل الأغنية بصوته بالتنسيق مع الموزع مادي، ما أضفى على اللحظة طابعاً خاصاً ومؤثراً.

الأغنية من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان هشام جمال، وتوزيع مادي، وظهرت بأداء صوتي للجسمي في النسخة المصوّرة، بينما قدّمها هشام بنفسه في حفل الزفاف لحظة تسلُّم العروس من والدها الفنان أحمد زاهر، في مشهد مؤثر دفع العروس للبكاء أمام الحضور.