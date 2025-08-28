تفاصيل فيلم ضي لـ أسيل عمران وموعد عرضه في دور السينما المصرية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 28 أغسطس 2025 04:35 مساءً - من خلال ستوري حساب الفنانة أسيل عمران على إنستغرام، شارك بعض متابعيها والمشاركين بالفيلم السينمائي "ضي"، بوستر الفيلم والذي من المقرر أن يعرض بدور السينما المصرية بتاريخ 3 سبتمبر 2025، ومنهم المخرجة والمؤلفة فايزة حربي التي شاركت البوستر وكتبت "واحد من ألطف الأفلام اللي ممكن تشوفها في السنه دي ،كنت محظوظه اني شفته مهرجان برلين السينمائي، وشاركت الفنانة مريم شريف بوستر الفيلم، وكذلك شاركت مصممة أزياء وكتبت: "من أجمل الأفلام اللي راح تشوفها".

وكانت أسيل عمران قد شاركت في وقت سابق صورة لها مع الفنانة حنين سعيد وعلقت وكتبت: "مع الناس إللى وحشتني كثير، وقريباً نرجع نجتمع في عرض فيلم ضي بإذن الله ".

كما نشرت مؤخرًا أسيل إعلان الفيلم وكتبت: "الإعلان الرسمي لفيلم ضي "سيرة أهل الضي"، رحلة سينمائية متكاملة فيها الحب، العيلة، الصراع، الطموح والأمل ، ابتداءً من 3 سبتمبر في جميع دور العرض المصرية حكايات ضي".

فيلم "ضي"

وكانت آخر أعمال الفنانة أسيل عمران فيلماً سينمائياً بعنوان "ضي"، وهو من تأليف هيثم دبور، وإخراج كريم الشناوي، وإنتاج مصري سعودي مشترك، ومن بطولة بدر محمد، أسيل عمران، إسلام مبارك، حنين سعيد، وظهور خاص لعدد من الفنانين بالعمل، منهم الفنان أحمد حلمي، محمد شاهين، محمد ممدوح، وأمينة خليل.

وتدور أحداثه حول شاب يُدعى "ضي"، الذي يريد أن يحقق حلمه عبر محافظات مصر، مصطحباً أسرته المفككة، ومدرّسة الموسيقى، وصوته الساحر في رحلة، بدون أموال أو سيارة أو وسيلة اتصال، والأهم من دون يقين من قدرته على الوصول إلى ما يريد تحقيقه، وتتوالى الأحداث.

اختيار أسيل عمران سفيرة للسياحة السويسرية لعام 2025

وقد تم اختيار الفنانة أسيل عمران في أبريل سفيرة للسياحة السويسرية لعام 2025 في السعودية ودول الخليج، حيث تُعد أول شخصية تحصل على هذا المسمى بشكلٍ رسمي، وشاركت متابعيها حينها فيديو لها وهي تستلم هذه المهمة، وقالت بالفيديو: "كل عام وأنتم بخير جميعاً في هذه السنة، الحمد لله في كثير أشياء حلوة صارت وأحب أشاركها معاكم، وواحدة من هذه الأشياء توقيع العقد مع هيئة السياحة السويسرية في السعودية ودول الخليج لعام 2025، فخورة وسعيدة بهذا التعاون خصوصاً أن سويسرا كانت دائماً ولا زالت واحدة من وجهاتي السياحية، اللي كان متابعني زمان أكيد شفتوا رحلاتي لسويسرا، بس كثير راح أخذكم رحلات جديدة عشان تتعرفوا على أحلى الأماكن في هذه البلد الجميلة أشياء"

علقت أسيل حينها على الفيديو وكتبت: "فخورة بكوني سفيرة السياحة السويسرية للعام الحالي 2025 في السعودية ودول الخليج، خصوصاً إنني أول شخصية تحصل على هذا المسمى بشكل رسمي، سعيدة جداً بهذا التعاون مع هيئة السياحة السويسرية، وقريب راح أخذكم معي في رحلات نتعرف فيها على أجمل المناطق في هذي البلد الرائعة".

وكانت أسيل عمران أيضاً في عام 2023 تم اختيارها أول سفيرةٍ سعوديةٍ للنوايا الحسنة لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وأعلنت "مفوضية اللاجئين" في دول الخليج عن الخطوة وقتها بتغريدةٍ، جاء فيها: "يسعدنا أن تكون أسيل أول سفيرةٍ سعوديةٍ للنوايا الحسنة للمفوضية. إن التزامها وتفانيها في تسليط الضوء على عمل المفوضية يستحقان كل الثناء والتقدير، ونحن على ثقةٍ أن انضمامها لنا سوف يُحدث أثراً كبيراً في رفع مستوى الوعي حول محنة النازحين قسراً في جميع أنحاء العالم".

وأعادت حينها أسيل عمران التغريدة، ونشرت مقطع فيديو في حسابها بإنستغرام، وقالت فيه: "قبل أكثر من خمس سنوات، كان لي شرف لقاء عديدٍ من اللاجئين من جميع أنحاء العالم، ورأيت بنفسي كيف يمكن للاجئين، إذا ما توفرت لهم الفرص المناسبة، أن يزدهروا على أكمل وجه".

وأضافت: "عندما بدأت العمل مع المفوضية، كان هناك 70 مليون شخصٍ، نزحوا قسراً في جميع أنحاء العالم. اليوم تجاوز هذا العدد 103 ملايين شخص. مع هذه الزيادة الهائلة، نحتاج جميعاً إلى إظهار دعمٍ أكبر من أي وقتٍ مضى، وتحمُّل مزيدٍ من المسؤولية لخلق فرصٍ أفضل لأولئك الذين اقتُلعوا من منازلهم. أنا فخورةٌ للغاية، ويشرفني أن أتولى هذا الدور كسفير للمفوضية للنوايا الحسنة، وأن أعطي صوتي للاجئين والسكان النازحين داخلياً".

هذا وقد أعلنت حينها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعيين أسيل سفيرةً للنوايا الحسنة للمفوضية، وهي أول سعوديةٍ تتولى هذا الدور، وكانت تعمل عن كثب مع المفوضية منذ عام 2018، وتمَّ تعيينها كداعمةٍ رفيعة المستوى للمفوضية في 2020.

وتدعم أسيل جهود المفوضية في الاستجابة لعديدٍ من حالات الطوارئ المتعلقة بالنزوح، إضافةً إلى دعم حملات جمع التبرعات والمناصرة في الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا.

آخر أعمال أسيل عمران

عُرض للفنانة أسيل عمران في الموسم الرمضاني 2025 مسلسل "لام شمسية" والتي تدور أحداثه عندما تكتشف مُعلمة أن عدداً من الأطفال يتعرضون للتحرش والتنمر في المدرسة، وتحاول بذل قصارى جهدها لمساندتهم ودعمهم وإيجاد حلول للدفاع عنهم، بينما تظهر العديد من المشكلات التي تهدد استقرار عائلتها، وتبعث التوتر والقلق في حياتها، وتتوالى الأحداث، وهو من إخراج كريم الشناوي، ومن تأليف مريم نعوم، ومن بطولة الفنانة أمينة خليل، أحمد صلاح السعدني، يسرا اللوزي، محمد شاهين، ثراء جبيل، صفاء الطوخي، ياسمينا العبد، أسيل عمران، ويارا جبران.

وأيضاً قدمت مسرحية "بني آدم"، من بطولة الفنان أحمد حلمي، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، إيمان السيد، محمد جمعة، عماد رشاد، أحمد الرافعي، ياسمينا العبد، إبرام سمير، محمد دسوقي، وأحمد بسيم، وتدور أحداث المسرحية حول أب يُدعى "ناجي"، يرث هو وابنته "فرح" مسرحاً مهجوراً يسكنه عفريت، وتحاول الابنه فرح إعادة إحياء المسرح، ويتحول العفريت إلى هيئة بشرية ليعطل جهودها، لكن الحياة بينهما تكشف جانباً آخر من البشر لم يُعرف من قبل، وتتوالى الأحداث؛ بين تشويق وغرابة وخوف أيضاً.

البوستر الرسمي لفيلم “ضي” -الصورة من استوري انستغرام أسيل عمران

