شاهد كيف هنأ عبدالله الطراروة الفنانة سعاد عبدالله بيوم ميلادها

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 سبتمبر 2025 03:59 مساءً - بطريقته الخاصة وبمناسبة يوم ميلادها، هنأ الفنان عبدالله الطراروة الفنانة سعاد عبدالله بهذه المناسبة بكلمات كلها احترام واشتياق لأعمال هذه الفنانة الكبيرة حيث نشر صورة لها عبر حسابه على الانستغرام وعلق وكتب: "كل عام و القامة الفنية الكبيرة سعاد عبدالله بخير، من اشتاق لظهورها على الشاشة مثل ما أنا اشتقت ؟".

وتفاعل متابعوه مع الفنانة وتمنوا لها عمرًا مديدًا وتقديم أعمال جديدة.

آخر أعمال الفنان عبدالله الطراروة

وكان آخر أعمال الفنان عبدالله الطراروة فيلم "عما كور" الذي حصد جائزة أفضل فيلم طويل في مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب لعام 2024، ولم تكن هذه الجائزة الأولى الذي يحصدها الفيلم، حيث حصد جائزة "المحزم" لأفضل إخراج في الدورة الحادية عشرة لمهرجان مسقط السينمائي الدولي الذي نُظم العام الماضي.

و فيلم "عماكور" من تأليف الكاتب محمد المحيطيب وإخراج أحمد الخضري، ومن بطولة عبدالله الطراروة، خالد أمين، سماح، وحسن عبدال، بالإضافة إلى آخرين وهو من إنتاج مشترك بين المحيطيب وغولدن بوم للمنتج فهد البلوشي، وتدور أحداثه حول مشهور على مواقع التواصل الإجتماعي يتعرض لحادث يُفقده الذاكرة، فيجد نفسه في العديد من المتاعب وتتوالى الأحداث.

كما شارك في مسلسل " زوجة واحدة لا تكفي" من إخراج علي العلي، ومن تأليف هبة مشاري حمادة، ومن بطولة الفنانة هدى حسين، ماجد المصري، أيتن عامر، فاطمة الصفي، وأحمد إيراج، لولوة الملا، نور الغندور، ليلى عبدالله، حمد أشكناني، نور الشيخ.

وتدور أحداثه في إطار درامي، حيث يعيش "رشيد" وزوجته "هيلة" وبناتهما الثلاثة حياة مثالية، ويديرون مدرسة مختلطة، ولكن مع مرور الوقت تنكشف أسرار تخص "رشيد" لم يكن أحد يتوقعها وتتوالى الأحداث.

