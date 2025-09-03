هكذا تظهر ياسمين رئيس في فيلم الست لما.. صور

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 سبتمبر 2025 05:04 مساءً - استأنفت الفنانة ياسمين رئيس تصوير مشاهدها في فيلم "الست لما"، بعد فترة توقف استمرت لأسابيع بسبب إجازة الصيف وإجراء بعض التغييرات على الديكورات. وكشفت ياسمين عن صور جديدة من كواليس الفيلم عبر حسابها الرسمي بموقع إنستغرام، جمعتها المشاهد الجديدة مع الفنانين علاء زينهم وليلى عز العرب.

تفاصيل شخصية ياسمين رئيس في فيلم "الست لما"

تقدم ياسمين رئيس في الفيلم شخصية "وفاء"، فتاة في منتصف العشرينيات، متحررة وجريئة، تخرجت من جامعة أمريكية وتتمتع بالأناقة والثقة بالنفس. لكن حياتها تنقلب رأسًا على عقب بعد تعرضها لحادث تحرش وحشي داخل سيارة، ما يصيبها بصدمة نفسية عميقة، لتبدأ رحلة مليئة بالصراعات الإنسانية والاجتماعية في إطار درامي مؤثر.

يشارك في بطولة فيلم "الست لما" نخبة من النجوم، على رأسهم يسرا، درة، عمرو عبد الجليل، كريم عفيفي، محمد أنور، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، رحاب الجمل، أحمد صيام، إلى جانب مجموعة من ضيوف الشرف، من بينهم ماجد المصري، فتحي عبد الوهاب، حمدي الميرغني، مصطفى أبو سريع. العمل من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبو غريب، وإنتاج ندى ورنا السبكي.

متابعة أصداء فيلم "ماما وبابا"

وفي الوقت ذاته، تتابعأصداء فيلمها الجديد "ماما وبابا" الذي انطلق عرضه الأسبوع الماضي، ويجمعها بالفنان محمد عبد الرحمن (توتا). الفيلم من تأليف محمد صادق وإخراج أحمد القيعي، وتدور أحداثه في قالب كوميدي اجتماعي حول زوجين يعيشان حياة طبيعية مع طفليهما، قبل أن يتعرضا لموقف غريب يقلب حياتهما رأسا على عقب، إذ يتبادلان الأدوار الجسدية ليتحول الزوج إلى امرأة والزوجة إلى رجل.

كما تستعد ياسمين خلال الفترة المقبلة لخوض تجربة مختلفة من خلال فيلم "هيروشيما"، الذي يجمعها بالفنان أحمد السقا في إطار من الأكشن والغموض، ويشارك في بطولته دياب، حنان مطاوع، أحمد رزق، عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، علاء مرسي، وعدد آخر من النجوم. الفيلم من إنتاج أيمن بهجت قمر وفيلم سكوير – أحمد بدوي ونيوسينشري – زيد الكردي.

ياسمين رئيس قدمت العام الماضي فيلمين؛ الأول "الفستان الأبيض" وتم عرضه في شهر نوفمبر 2024، وهو من تأليف وإخراج جيلان عوف، ومن بطولة ياسمين رئيس، أحمد خالد صالح، أسماء جلال، سلوى محمد علي، إنجي أبو السعود، والثاني"الهنا اللي أنا فيه" الذي تم عرضه في شهر ديسمبر 2024، حيث شاركت في بطولته إلى جانب كريم محمود عبد العزيز، دينا الشربيني، حاتم صلاح، ومريم الجندي.

