بعد تكريمه في مهرجان فينيسيا السينمائي 2025.. منْ هو المخرج العالمي جوليان شنابل وما هي أبرز أعماله؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 4 سبتمبر 2025 01:00 صباحاً - منذ افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي Venice International Film Festival بدورته الـ 82، الذي يُقام على ضفاف ليدو دي فينيسيا، من 27 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2025، تم تكريم أبرز صناع ومخرجي السينما العالمية، من بينهم المخرج العالمي جوليان شنابل Julian Schnabel المعروف بأفلامه الغنية والنابضة بالحياة على مدى ثلاثين عاماً، حيث تم منحه جائزة Cartier Glory to the Filmmaker.

وبعد تكريم شنابل بجائزة صانع الأفلام، خلال فعاليات الدورة الحالية بالمهرجان، تم عرض أحدث أفلامه السينمائية "In the Hand of Dante"، الذي يجمع بين الفن التشكيلي والسينما، ويضم نجوماً عالميين؛ مثل آل باتشينو al pacino ومارتن سكورسيزي.

ولهذه المناسبة، نرصد لكم في "الخليج 365" لمحة مفصلة عن أبرز أعمال جوليان شنابل، وما قدمه على مدى ثلاثين عاماً في الموضوع التالي.

منْ هو جوليان شنابل؟

جوليان شنابل مخرج سينمائي، كاتب سيناريو، رسام من الولايات المتحدة الأمريكية. وُلد في مدينة نيويورك عام 1951، وانتقل مع عائلته إلى تكساس عام 1965. بعد حصوله على بكالوريوس الفنون الجميلة من جامعة هيوستن عام 1973؛ عاد إلى نيويورك مرة أخرى للمشاركة في برنامج الدراسات المستقلة في متحف ويتني.

كان جوليان شنابل من دعاة السينما الفنية المستقلة. وفي عام 1978، سافر إلى جميع أنحاء أوروبا، وفي نفس العام رسم أول لوحة فنية له بعنوان "المرضى والأطباء"، كما أُقيم أول معرض فردي له في معرض ماري بون بنيويورك عام 1979، ومنذ ذلك الحين تُعرض أعمال شنابل في جميع أنحاء العالم.

كتب شنابل وأخرج فيلم "Basquiat"، الذي تم عرضه ضمن مسابقة مهرجان فينيسيا السينمائي، كما فاز فيلمه الثاني "Before Night Falls" بجائزة لجنة التحكيم الكبرى في مهرجان فينيسيا، وجائزة "كوبا فولبي" لأفضل ممثل عن خافيير بارديم عام 2000.

وفي عام 2007، أخرج فيلم" The Diving Bell and the Butterfly" الذي ترشح لجوائز الأوسكار أربع مرات، ونال عنه جائزة أفضل مخرج في كل من مهرجان كان السينمائي Cannes Film Festival، وحفل جوائز غولدن غلوب Golden Globe، كما فاز الفيلم أيضاً بجائزة أفضل فيلم أجنبي.

أبرز أعماله وتكريماته

تُعرض أعمال جوليان شنابل الفنية في مجموعات دائمة في متاحف عالمية كبرى، منها متحف الفن الحديث (MoMA) في نيويورك، ومتحف ويتني للفن الأمريكي في نيويورك، ومتحف غوغنهايم في نيويورك وبلباو.

في عام 1996، أصدر جوليان شنابل فيلم "Basquiat"، وهو فيلم درامي أمريكي سيرة ذاتية، وكان أول فيلم روائي طويل له كمخرج وثّق فيه حياة ومسيرة الرسام جان ميشيل باسكيا القصيرة.

فاز فيلمه "Miral" بجائزتي اليونسكو واليونيسف في مهرجان البندقية السينمائي عام 2010، وعُرض في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة. وهو فيلم من نوع سيرة ذاتية ودراما.

وفي عام 2018، قدّم جوليان شنابل في مسابقة مهرجان فينيسيا السينمائي فيلم" At Eternity's Gate"، الذي تناول من خلاله حياة فينسنت فان جوخ، ونال عنه الممثل الرئيسي ويليم دافو جائزة فولبي، وترشيحاً لجائزة الأوسكار لأفضل ممثل رئيسي.

اشتهر جوليان شنابل بإخراج أفلام مهمة؛ مثل "Before Night Falls"، و"The Diving Bell and the Butterfly". وحصل على العديد من التكريمات والجوائز، حيث فاز فيلم "Before Night Falls" بجائزة لجنة التحكيم الكبرى في مهرجان فينيسيا السينمائي عام 2000، وهو سيرة ذاتية لشاعر كوبي.

في عام 2007، فاز فيلم "The Diving Bell and the Butterfly" بجائزة أفضل مخرج في مهرجان كان السينمائي وجوائز الغولدن غلوب، وهو فيلم حاز على إشادة عالمية، كما تم ترشيحه لـ 4 جوائز أوسكار.

أما أبرز أعماله في الرسم: "The Student of Prague" عام 1983؛ وهو عمل مبكر يستخدم الألواح المكسورة والصبغات الثقيلة لكسر مفهوم السطح المسطح للرسم.

كما أن "Plate paintings" أو لوحات الأطباق، هي سلسلة من الأعمال التي تستخدم الألواح المكسورة والفسيفساء كسطح للرسم، وهي سمة مميزة لفنه.

