أسيل عمران: المشاركة في ضي أسرع قرار فني في حياتي وأتمنى تقديم عمل كوميدي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 4 سبتمبر 2025 09:59 صباحاً - بعد أن حصد عدة جوائز وتكريمات دولية، بدأ عرض فيلم "ضي" بدور السينما العربية، وسط احتفاء جماهيري وفني كبير خلال العرض الخاص بالقاهرة، الذي تميز بمفاجآت أبهرت الحضور، ومن بينها ظهور عدد من ضيوف الشرف اللامعين، وتُعَدُّ النجمة السعودية "أسيل عمران" إحدى نجمات الفيلم؛ فالتقتها كاميرا "الخليج 365".

أسرع موافقة

وقالت النجمة أسيل عمران إن مشاركتها في فيلم "ضي" جاءت بعد قراءتها للنص، مؤكدة أنه كان أسرع قرار اتخذته في حياتها الفنية، وأوضحت أنها تواصلت مع المخرج كريم فوراً لتسأله عن مدى قدرتها على أداء الدور باللهجة الصعيدية، خاصة أنها شعرت ببعض التردد؛ ليجيبها بدعوتها إلى مصر لخوض التجربة.

اقرأ أيضاً: أسيل عمران تشارك متابعيها صورة من طفولتها وهكذا علقت

مصاعب الشخصية

https://www.instagram.com/p/DCO1I4sowGb/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DCO1I4sowGb/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DCO1I4sowGb/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

View this post on Instagram A post shared by Aseel | أسيل (@aseel)

سقف التوقعات

وأضافت عمران أن دور "صابرين" لم يكن مقتصراً على اللهجة فقط، بل شمل التعرف إلى عادات وتقاليد أهل الصعيد وطريقة تفكيرهم؛ حتى تتمكن من تقديم شخصية متكاملة، مشيرة إلى أن المخرج كريم الشناوي منحها وزملاءها وقتاً طويلاً للتحضير؛ إذ خضعوا لعدد من جلسات التمثيل، لافتة إلى شخص مختص باللهجات الذي تولى مهمة متابعة اللهجة، وكان حاضراً قبل التصوير وخلاله، حتى يصحح أي خطأ في اللحظة نفسها.وأكدت أسيل أن تجربة ضي كانت إنسانية في جوهرها، مبينة أن البعض قد يعتقد أن الأعمال الإنسانية تمثل منطقتها الآمنة، إلا أنها ترى العكس تماماً؛ إذ تعتبرها من أصعب الأعمال الدرامية، ومع ذلك، أوضحت أنها تنجذب إليها أكثر من غيرها، معربة في الوقت نفسه عن رغبتها في خوض تجربة كوميدية قريباً لكسر القاعدة وتجربة لون مختلف.وكشفت أن فيلم ضي رفع سقف التوقعات من الجمهور تجاه أعمالها المقبلة، كما أوضحت أنها حالياً بصدد قراءة عدد من النصوص الجديدة، من بينها نص لفيلم سعودي، مؤكدة أنه في حال تم الاتفاق عليه، ستبدأ مرحلة التصوير قريباً.

يُذكر أن الفيلم يدور حول الشاب النوبي ضي، المصاب بالمهق، الذي يمتلك موهبة غنائية استثنائية تدفعه للانطلاق في رحلة من أسوان إلى القاهرة للمشاركة في برنامج مواهب، والرحلة تكشف عن قضايا التهميش والانتماء والحلم، في مزيج يجمع التراث النوبي والموسيقا والدراما المعاصرة. وشارك الفيلم في مهرجان برلين السينمائي الدولي، وحصد إشادات نقدية واسعة؛ ما يجعله واحداً من أبرز الأعمال المنتظرة هذا العام.

شاهد أيضاً: أسيل عمران لـ"الخليج 365": مسرحية معلقاتنا امتداد أمجاد غيرت الصورة النمطية عن المسرحيات التاريخية

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».