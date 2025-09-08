عائشه كاي تسترجع ذكرياتها لآخر ثلاثة أعمال لها وتشارك متابعيها صوراً من كواليس أعمالها الأخيرة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 8 سبتمبر 2025 03:58 مساءً - شاركت الفنانة عائشة كاي متابعيها صوراً منوعة لها من كواليس آخر ثلاثة أعمال درامية عُرضت لها، وكان أولها مسلسل "حمود وأبوه" والذي جسدت فيه شخصية "بسمة" وعلقت وكتبت: "هي كانت أغلب الأشياء إلا "بسمة"، من كواليس "حمود وأبوه".

المتابعون يتفاعلون مع صور عائشة كاي

وتفاعل معها متابعوها وأثنوا على دورها بالعمل وطالبوا بموسم ثانٍ منه وكتب أحدهم: "ظلمنا بسمة في البداية لكن نهاية المسلسل فرحني"، وكتبت متابعه أخرى: "أبدعتي يا عائشة في ها لعمل وصرت أنتظر أي عمل تكونين فيه لأني متأكد إني راح أشوف إبداع منك موفقه بالجاي وكلنا دايم معك ممثلة سعودية نفتخر فيها دائماً وأبداً".

كما شاركت عائشة كاي أيضاً متابعيها صوراً من كواليس مسلسلها "شارع الأعشى" والصور جمعتها مع الفنان خالد صقر والفنانة لمى عبدالوهاب وصوراً بمفردها وجسدت فيه شخصية "أم ابراهيم" وحمّست متابعيها للموسم الثاني للعمل والذي من المفترض أن يبدأ تصويره خلال الفترة المقبلة، وعلّقت وكتبت: "السؤال الأكثر شيوعاً ها لأيام؟ شارع الأعشى".

وتفاعل معها متابعوها وكتبت أحدهم: "وش ذا ؟؟ في جزء ثاني!!"، وكتبت متابعه أخرى: "طيب كأنك تدرين اشتقنا للمسلسل"، وكتب آخر "أم إبراهيم الغالية".

فيما كتب آخر: "نستنى إبداعك بالجزء الثاني نحبك محبك من اليمن"، أما متابعه أخرى: "أم إبراهيم نتابعك من تونس ونحبوك برشا نستناك في الجزء الثاني لتبدعي مرة أخرى"، وكتب آخر يتساءل: "قرب تصوير شارع الأعشى الجزء الثاني؟"، فيما كتب متابع من آخر: "بنتابعك من ليبيا أم إبراهيم كل الحب"، وكتبت متابعة: "أحلى مسلسل رمضاني خلانا نرجع لأيام طمأنينة والأمان والاستقرار والناس الطيبة إللي تخاف ربها يا ريت يرجع بينا زمان ويقعد همنا فيلم مصري ما يفوتنا ونتعارك على من يركب قدام للسيارة رجعتوني للماضياوف يا أيامه الحلوه".

كما شاركت قبل أيام أيضاً عائشة متابعيها صوراً لمسلسل "عايشين معانا" جمعتها مع الفنانة سماح زيدان والذي جسدت فيه دور "أم أنس"، وعلّقت وكتبت: "صح "أبو أنس" من علية القوم، بس أمي أقوى".

وعلّقت الفنانة سماح زيدان وكتبت: "امزز جنيه"، كما علقت إحدى المتابعات وكتبت: "مبدعين"، فيما علقت أخرى وكتبت "ياحلوكم"، وأيضاً متابعه كتبت: "ما شاء الله، تبارك الله، نجمة جميلة مبدعة".

آخر ثلاثة أعمال عرضت لـ عائشة كاي

وكانت آخر ثلاثة أعمال عُرضت للفنانةهي مسلسل "حمود وأبوه" تدور أحداثه في يوميات طريفة، تتصادم خطط "حمود" اليومية مع حكم والده التقليدية، فتتحول حياتهما إلى رحلة مليئة بالمواقف الكوميدية والمشاعر الصادقة، من ﺇﺧﺮاﺝ حسين الحليبي، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ علاء حمزة، ومن بطولة الفنانة عائشة كاي، سعيدالقحطاني، خالدالفراج، نايف الفواز، ريم صفية، أحمدالكعبي.

مسلسل "شارع الأعشى" تدور أحداثه في منتصف السبعينيات، في حارة شعبية يُطلق عليها اسم "الأعشى"، حيث تعكس الأحداث التطورات والتغييرات التي طرأت على المجتمع السعودي، من خلال قصة الشقيقتين "عزيزة وعواطف" اللتين تعيشان حياة الحب والطموح والتمرد في ظل مجتمع محافظ، وحياة محكمة بالتقاليد والعرف، لتنشأ بينهما وبين ابنتي جارتهما وضحة صداقة عتيقة يسعين فيها لتحقيق كل ما حلمن به.

المسلسل من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد كاتيكسيز، روايه للكاتبة بدرية البشر، ومن بطولة الفنانه إلهام علي، خالد صقر، ريم الحبيب، عائشة كاي، تركي اليوسف، لمى عبدالوهاب.

ومسلسل "عايشين معانا" تدور أحداثه عندما تقرر عائلة "أبو أنس" الانتقال إلى مجمع سكني في الرياض، لكنهم ليسوا سكاناً عاديين، بل غرباء جاءوا من عالم "الجن" لتنفيذ مهمة سرية، فتبدأ مغامرة تجمع الغموض بالكوميديا في عالم لا يشبه ما نعرفه.

والعمل من ﺗﺄﻟﻴﻒ علاء حمزة، ومن بطولة خالد صقر، فاطمةالشريف، مهندالصالح، أحمدالكعبي، جبران الجبران، وعبدالرحيم الشربجي.

