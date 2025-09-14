بجانب غادة عبد الرازق وهيفاء وهبي.. عمرو عبد الجليل يسترجع ذكرياته الفنية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 14 سبتمبر 2025 10:03 مساءً - في لفتة تواصل جديدة مع جمهوره، شارك الفنان عمرو عبد الجليل، متابعيه على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" صور نادرة تجمعه بالفنانة غادة عبد الرازق والفنانة هيفاء وهبي.
وظهر عمرو عبد الجليل في الصور التي نشرها بكواليس أعماله الفنية السابقة، حيث تجمعه صورة مع الفنانة غادة عبد الرازق من كواليس فيلم "كلمني شكرًا"، فيما التقطت أخرى مع الفنانة هيفاء وهبي خلال تصوير فيلم "دكان شحاتة"، مما أثار ذكريات جميلة لدى متابعيه حول هذه الأعمال التي شكلت علامات فارقة في مسيرته الفنية.
هكذا علق عمرو عبد الجليل على الصوروعلق عمرو عبد الجليل على الصور بتعليق يجمع بين السخرية والعمق، حيث كتب: "ما قبل عصر الـ AI"، في دلالة منه على الفارق الزمني بينها وبين العصر الحالي.
عمل سينمائي منتظر يشارك الفنان عمرو عبد الجليل في فيلم جديد بعنوان "مملكة"، يضم في بطولته بجانب عمرو عبد الجليل كلاً من: مصطفى شعبان، هيفاء وهبي، محمد أنور، بالإضافة إلى نخبة من النجوم البارزين ويأتي العمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد عبد الوهاب، بينما ينتجه كل من وائل علي ومحمد عبد الحميد، وينتمي إلى أفلام الأكشن الكوميدي.
آخر مشاركات عمرو عبد الجليل الدراميةآخر مشاركات عمرو عبد الجليل الدرامية جاءت خلال مسلسل "مملكة الحرير" المكون من 10 حلقات، وهو تأليف وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج "سينرجي بلس" للمنتج تامر مرسي و"كونكر"، وجاء من بطولة كريم محمود عبد العزيز، أسماء أبو اليزيد، أحمد غزي، عمرو عبد الجليل، سارة التونسي، محمود البزاوي، ووليد فواز.
