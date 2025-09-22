الموريكس دور 2025 .. أمينة خليل تفوز بجائزة مميزة عن مسلسل لام شمسية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 سبتمبر 2025 02:08 صباحاً - كُرمت النجمة المصرية أمينة خليل في حفل جوائز الموريكس دور 2025، بجائزة "موريكس الممثلة العربية في الدراما المصرية عن مسلسلها "لام شمسية"؛ والذي نافس خلال المارثون الرمضاني الماضي 2025، محققًا نجاحًا كبيرًا، ومتصدرًا أعلى قوائم المشاهدات.
وأكملت أمينة خليل : "شخصيتي في مسلسل لام شمسية كانت من أصعب الأدوار التي قمت بتجسيدها"، موجهة الشكر لأسرة فريق العمل والتي كان لها الفضل والسبب الرئيسي في خروج هذا المسلسل للنور؛ على حد وصفها، وعلى رأسهم محمد السعدي منتج العمل، المخرج كريم الشناوي، والكاتبة مريم نعوم.
كما أهدت الجائزة لكل أم مرت بتجربة التحرش المريرة بأحد من أطفالها ومحاولاتها الجاهدة لأخذ حقه، تبعًا للقصة التي يطرحها العمل.
وتواصل أمينة خليل بهذا التكريم، مسيرتها المضيئة هذا العام على كافة المستويات، سواء العملي بتقديم مسلسل "لام شمسية" الذي ناقش قضية مهمة وشائكة ونال إشادات واسعة وحصد العديد من التكريمات، هذا بالإضافة إلى تكريمها من مؤسسة البحر الأحمر السينمائي في احتفالية "المرأة في السينما" على هامش الدورة الـ 78 من مهرجان كان السينمائي والتي أقيمت في مايو الماضي.
وكان قد حظي مسلسل "لام شمسية" منذ عرض أولى حلقاته بنجاح وإشادات واسعة، ساهمت في تصدره للترند بأحداثه التي يتابعها المشاهدون بشغف.
وشارك في بطولة العمل أحمد السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزي، أسيل عمران، ثراء جبيل، ياسمينا العبد، الطفل علي البيلي، صفاءالطوخي، فاتن سعيد، يارا جبران، وضيوف الشرف كمال أبو رية، علي قاسم، محمد عبده وتأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي.
مسلسل "لام شمسية" يحكي قصة مُعلمة تكتشف تعرض عدد من الأطفال للتحرش والتنمر، وتعمل على مساندتهم ودعمهم وإيجاد حلول للدفاع عنهم، بينما تواجه هي الأخرى مشاكل أسرية تهدد استقرار حياتها. تدور الأحداث حول ظاهرة التحرش بالأطفال وكيف يتعامل الأهل معها، سواء بالدعم أو عدم التصديق، خاصةً عندما يكون المتحرش شخصاً مقرباً من العائلة.
يذكر أن الموريكس دور (Murex d'Or) هو جائزة فنية لبنانية سنوية رفيعة المستوى، تُمنح لتكريم الإنجازات البارزة في مجالات الفن والغناء والسينما والمسرح على المستوى اللبناني والعربي والدولي. انطلقت الجائزة عام 2000 وسرعان ما أصبحت واحدة من أبرز الفعاليات الثقافية في العالم العربي.
يمكنكم متابعة الموريكس دور 2025 .. أمال ماهر تفوز بجائزة نجمة الغناء العربي
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».
أمينة خليل: لام شمسية من أصعب أدواريوتوجهت النجمة أمينة خليل إلى منصة التتويج لتسلم جائزة "موريكس الممثلة العربية في الدراما المصرية"، وبعد تلقيها الجائزة عبرت عن فخرها وسعادتها وامتنانها بهذا التكريم قائلة: "أنا فخورة وممتنة بهذا التكريم وتحديدًا في بيروت البلد الأقرب لقلبي ولقلوب جميع المصريين".
وأكملت أمينة خليل : "شخصيتي في مسلسل لام شمسية كانت من أصعب الأدوار التي قمت بتجسيدها"، موجهة الشكر لأسرة فريق العمل والتي كان لها الفضل والسبب الرئيسي في خروج هذا المسلسل للنور؛ على حد وصفها، وعلى رأسهم محمد السعدي منتج العمل، المخرج كريم الشناوي، والكاتبة مريم نعوم.
كما أهدت الجائزة لكل أم مرت بتجربة التحرش المريرة بأحد من أطفالها ومحاولاتها الجاهدة لأخذ حقه، تبعًا للقصة التي يطرحها العمل.
https://www.instagram.com/p/DO4TaSfiP9Q/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DO4TaSfiP9Q/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DO4TaSfiP9Q/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
وتواصل أمينة خليل بهذا التكريم، مسيرتها المضيئة هذا العام على كافة المستويات، سواء العملي بتقديم مسلسل "لام شمسية" الذي ناقش قضية مهمة وشائكة ونال إشادات واسعة وحصد العديد من التكريمات، هذا بالإضافة إلى تكريمها من مؤسسة البحر الأحمر السينمائي في احتفالية "المرأة في السينما" على هامش الدورة الـ 78 من مهرجان كان السينمائي والتي أقيمت في مايو الماضي.
وكان قد حظي مسلسل "لام شمسية" منذ عرض أولى حلقاته بنجاح وإشادات واسعة، ساهمت في تصدره للترند بأحداثه التي يتابعها المشاهدون بشغف.
وشارك في بطولة العمل أحمد السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزي، أسيل عمران، ثراء جبيل، ياسمينا العبد، الطفل علي البيلي، صفاءالطوخي، فاتن سعيد، يارا جبران، وضيوف الشرف كمال أبو رية، علي قاسم، محمد عبده وتأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي.
مسلسل "لام شمسية" يحكي قصة مُعلمة تكتشف تعرض عدد من الأطفال للتحرش والتنمر، وتعمل على مساندتهم ودعمهم وإيجاد حلول للدفاع عنهم، بينما تواجه هي الأخرى مشاكل أسرية تهدد استقرار حياتها. تدور الأحداث حول ظاهرة التحرش بالأطفال وكيف يتعامل الأهل معها، سواء بالدعم أو عدم التصديق، خاصةً عندما يكون المتحرش شخصاً مقرباً من العائلة.
حفل الموريكس دور 2025وقد بدأ مساء اليوم حفل الموريكس دور مع توافد النجوم إلى دور في كازينو لبنان حيث أطلّ العديد منهم على السجادة الحمراء قبيل وقت وجيز من بدء الحفل وتسليم الجوائز والتكريمات. وتحمل هذه الدورة شعارًا بعنوان " 25 عاماً.. فجر جديد... مستقبل مشرق".
يذكر أن الموريكس دور (Murex d'Or) هو جائزة فنية لبنانية سنوية رفيعة المستوى، تُمنح لتكريم الإنجازات البارزة في مجالات الفن والغناء والسينما والمسرح على المستوى اللبناني والعربي والدولي. انطلقت الجائزة عام 2000 وسرعان ما أصبحت واحدة من أبرز الفعاليات الثقافية في العالم العربي.
يمكنكم متابعة الموريكس دور 2025 .. أمال ماهر تفوز بجائزة نجمة الغناء العربي
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».