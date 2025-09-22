شاهدوا كيف احتفلت طرفة الشريف باليوم الوطني السعودي الـ95

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 سبتمبر 2025 04:03 مساءً - بطريقتها الخاصة وعبر حسابها على التيك توك، نشرت الفنانة طرفة الشريف فيدويو لها وهي تحمل علم المملكة العربية السعودية، وكتبت عبارات على وجهها، وكانت تردد الأغنية الوطنية التي اختارتها وعلقت وكتبت: "من طيبنا يبدأ العز، وبطبعنا يكبر، اليوم الوطني السعودي الـ95 عزنا بطبعنا".

طرفة الشريف تحتفل باليوم الوطني السعودي على أغنية محمد عبده

أما الأغنية الوطنية التي كانت تغنيها؛ فهي للفنان محمد عبده من كلمات الراحل الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن، وتحديداً المقطع الذي يقول:

حنا الوفا من طبعنا

وعاداتنا طيب وكرم

حكامنا من شعبنا

هذا أخو وهذا ابن عم

حنا جسد فيه الملك روح... حنا بلد للخير نبني صروح

في يدنا كتاب الله... وفي يدنا الحسام

إخوان من طاع الله... في حرب وسلام

الله معك يا بلادي...

لي ديرةٍ عالي السحاب... يسكن في شم جبالها

أطهر ثرى وأغلى تراب... تفخر بفعل رجالها

وتفاعل معها متابعوها من بلدان مختلفة وهنَّؤوها باليوم الوطني السعودي الـ95.