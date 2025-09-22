أمير كرارة يروي موقفًا طريفًا مع مصطفى غريب جعله محل سخرية

حوار كوميدي بين أمير كرارة ومصطفى غريب

View this post on Instagram A post shared by Dmc Entertainment (@dmcentertainment)

البدايات الفنية في الإعلانات والفيديو كليب

View this post on Instagram A post shared by Dmc Entertainment (@dmcentertainment)

أسباب نجاح فيلم "الشاطر"

اللقاء الأول مع المخرج أحمد الجندي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 سبتمبر 2025 10:03 مساءً - أشاد الفنانبالفنانعلى المستويين الإنساني والمهني، وذلك بعدما تعاونا في أحدث أفلامه "" المستمر عرضه في دور السينما ويحقق نجاحًا لافتًا، إذ تقترب إيراداته من 110 مليون جنيه في شباك التذاكر، مسجلًا أعلى إيرادات في مسيرةالسينمائية بعدما تخطي فيلم "" الذي حقق 80 مليوناً عام 2019.وأكد أمير كرارة خلال لقائه مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "" أن مصطفى غريب يتمتع بخفة ظل مميزة وروح مرحة، وروى موقفًا طريفًا جمعه به أثناء تصوير فيلم "الشاطر" قائلاً: "في مرة كنت رايح أشتري جزمة وطلبت منه ييجي معايا، بعد ما اخترت واحدة وكنت مبسوط بيها، سألته: حلوة يا مصطفى؟ لقيته بيبصلها من غير أي ابتسامة وقاللي: آه حلوة، فكرني أجيب زيها لأبويا عشان تليق على الجلابية".قد تحبين قراءة.. مصطفى غريب لـ الخليج 365: فيلم الشاطر من أجمل أفلامي وهذا جديديوأضاف: "استغربت كلامه جداً، فسألته قصده إيه، قاللي: لا لا حلوة، أصل الكبار بيبقى عندهم ذوق مختلف، وقتها حسيت إني عندي 80 سنة، ومن يومها كل ما يشوفني يقولي: إنت بالنسبالي زي صلاح عبد الله، وأجمل ما فيكم إنكم جيل قديم"، يضيف كرارة: "ما هو مصطفى دا عنده 29 سنة فقط، فى سنة دا كنت بشتغل موديل في كليبات سميرة سعيد".وكشفخلال الحلقة، أن دخوله عالم الفن لم يكن مخططًا له، حيث بدأ مشواره من خلال الإعلانات والفيديو كليب، وكان حينها في سن صغير، ولم يتخيل أن يصبح لاحقًا أحد أبطال الدراما المصرية، موضحًا أنه تعلم كثيرًا من النجوم الكبار الذين عمل معهم في بداياته وخلال الأعمال التي شارك فيها، معتبرًا تلك الفترة مدرسة حقيقية شكلت شخصيته الفنية.اطعلي على.. أمير كرارة لـ الخليج 365: أفضل الأفلام التي تجمع الكوميديا وأكشنكما تحدث أعن حياته الخاصة، مؤكدًا أن عائلته هي مصدر قوته الحقيقي، مشيرًا إلى أنه يفضل قضاء معظم أوقاته مع أبنائه وأسرته بعيدًا عن صخب الشهرة وكاميرات التصوير، قائلا: "أنا في البيت إنسان عادي جداً، بحب أقعد مع أولادي ونلعب ونتكلم، ودي اللحظات اللي بجد بتديني طاقة"، لافتاً إلى أن التوازن بين العمل والحياة الخاصة هو سر نجاح أي فنان.كما تحدثعن النجاح اللافت الذي حققه فيلم ""، مؤكدًا أن هذا العمل يمثل نقلة نوعية ومحطة فارقة في مسيرته الفنية، حيث نقله إلى منطقة فنية جديدة وهي الكوميديا؛ حيث قال: "فيلم الشاطر عملي مشكلة، ومبقتش عارف هقدم إيه حاليًا، لأن الفيلم عمل شغل حلو أوي وإلى حد ما لم يختلف عليه اثنين".وتابع كرارة: "أجواء التصوير كانت حلوة جدًا، ودا كان التعاون الأول لي مع المخرج أحمد الجندي ونحن أصدقاء جدًا، وعلى الرغم أن الفيلم أخذ الكثير من الوقت خلال تصويره نظرًا لإنشغال باقي أبطال الفيلم في أعمالهم الرمضانية، بالإضافة إلى حدوث بعض المشاكل في اجراءت السفر لأن نصف الفيلم متصور في "إنطاليا" بتركيا، لكن كلنا كنا متفائلين جدًا بالفيلم وكنا متوقعين أنه يعمل شغل حلو أوي".لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»