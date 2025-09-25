بين رفض عمليات التجميل ومشهد ضربها من عادل إمام.. عايدة رياض تسترجع ذكرياتها الفنية  

نصيحة والدها

كواليس ضربها من عادل إمام

220 يوم أحدث المشاركات الدرامية لـ عايدة رياض

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 25 سبتمبر 2025 11:08 صباحاً - استرجعت الفنانة عايدة رياض ذكريات خاصة من مشوارها الفني، حيث روت موقفاً جمعها بالمخرج الراحل يوسف شاهين الذي نصحها بإجراء عملية تجميل في أنفها، كما تحدثت عن كواليس المشهد الشهير في فيلم "اللعب مع الكبار" الذي تعرضت خلاله للضرب على يد الفنان عادل إمام، جميعها أمور سوف نتعرف على تفاصيلها من خلال السطور التالية.قالت النجمة عايدة رياض، خلال لقائها في برنامج " ست ستات" المذاع على شاشة " dmc"، أثناء اجتماعها مع المخرج يوسف شاهين في بروفة أحد الأعمال الفنية، اقترح عليها إجراء عملية تجميل في أنفها من أجل تصغير حجمه، مضيفة" قالي لو عملتيها هتبقي سكرة جدا".وأشارت عايدة في حديثها، إلى إنها عرضت هذا الأمر على والدها الذي رفض تماماً هذه الفكرة، بل ونصحها بعدم إجراء هذه العملية سواء وقتها أو في المستقبل، لأنها سوف تجعل وجهها غير متناسق.واستطردت قائلة:" بابا قالي لو أنتي صغرتي مناخيرك، خدودك هتبان أكبر وشكلك هيبقى غير متناسق".ومن بين الذكريات التي تطرقت لها الفنانة عايدة رياض، هو مشهد ضرب الفنان عادل إمام لها في فيلم " اللعب مع الكبار"، لافتة إلى أن مخرج العمل تحدث معهما في تفاصيل هذا المشهد قبل تصويره، ولكنها تفاجأت بقيام " الزعيم " عادل إمام بضربها بقوة ، مكملة "ضربني بجد"وأضافت أن طريقة ضرب" الزعيم" لها جعلتها تستفز، لتقوم هى الأخرى بضربه بقوة، وبهذا تم تصوير المشهد بصورة حقيقية، مؤكدة على أن هذا المشهد من أقوى المشاهد التي صورتها في مشوارها الفني، لأنه خرج طبيعيًا وعفويًا على الشاشة، مما جعل تأثيره عند الجمهور أكبر.يمكنكم قراءة .....عايدة رياض: بداية قصة حب جديدة في حياتي ورفضت العمل راقصة في فندق شهير" 220 يوم" هو أحدث المسلسلات الذي شاركت به الفنانة عايدة رياض، والذي ظهرت من خلاله بشخصية "نادية" والدة "كرم" الفنان علي الطيب،مسلسل "220 يوم" عمل درامي مشحون بالعاطفة والتوتر. من إخراج كريم العدل. وتأليف محمود زهران. وسيناريو وحوار سمر بهجت، ونادين نادر. وبطولة: صبا مبارك، كريم فهمي، حنان سليمان، لينا صوفيا، وميرا دياب.يظهر كريم فهمي خلال أحداث مسلسل "220 يوم" في شخصية مؤلف روايات يُدعى "أحمد"، الذي يُصاب بمرضٍ خطير، وتصبح حياته على حافة الهاوية. ومن الضروري أن يخضع لعملية جراحية خطيرة؛ حيث يأتي هذا الحادث بالتزامن مع اكتشاف زوجته "مريم" التي تُجسّد شخصيتها صبا مبارك، أنها حامل بطفلتهما الأولى، بعد فترة من انتظار هذا "الخبر السعيد".220 يوماً فقط، تفصل بين العملية الجراحية التي سيجريها "أحمد" وقد تكون سبباً في إنهاء حياته، ووصول ابنته من "مريم"، وبين أحداث قد تغير كل شيء. وذلك في إطار من الإثارة والتشويق، بعدما صارت أحلامهما ومصيرهما على المحكّ؛ حيث يجد كل منهما نفسه أمام خيارات لم يكن مستعداً لها.