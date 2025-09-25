أحمد السقا يحيي ذكرى وفاة والده بكلمات مؤثرة.. ماذا قال؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 25 سبتمبر 2025 01:00 مساءً - يرتبط أحمد السقا بوالده الفنان الراحل صلاح السقا رائد مسرح العرائس في مصر، ودائمًا ما يظهر أحمد السقا في وسائل الاعلام ويتحدث عن والده، ويؤكد على تأثيره الكبير في تكوين شخصيته.

أحمد السقا يحيي ذكرى رحيل والده

وخلال الساعات القليلة الماضية، أحيا أحمد السقا ذكرى وفاة والده صلاح السقا صاحب أوبريت الليلة الكبيرة وغيرها الكثير من الأعمال الفنية التراثية المؤثرة في تاريخ مصر، ونشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشور قال فيه " اليوم ٢٥/٩/٢٠٢٥ تمر الذكرى الخامسة عشرة على رحيل من شكّل وجداني وربّاني على الأصول... على صاحبي العزيز اللي كنت بقوله "يا بابا"، عملاق الماريونيت في العالم، أبويا الحبيب أبو صلاح – صلاح السقا".

في نهاية المنشور طالب السقا أصدقاءه ومحبيه بالدعاء لوالده، وتفاعل مع المنشور عدد كبير من نجوم الفن الذين حرصوا على الدعاء للفنان الراحل صلاح السقا ومن بينهم صلاح عبدالله ونشوى مصطفى ومحمد عبدالحافظ وغيرهم الكثيرين.

رائد مسرح العرائس.. صلاح السقا في سطور

المخرج الراحل صلاح السقا يُعتبر أحد أبرز رواد مسرح العرائس في مصر وأحد الركائز الفنية التي ساهمت في تشكيل الوجدان الفني المصري. و‏لم يكن مجرد والد للفنان أحمد السقا، بل كان معلمه الأول ومصدر إلهامه، كما عبر "السقا" في مناسبات سابقة عن تأثير والده الكبير على حياته الشخصية والفنية.‏

ومن أشهر أعماله والتي لا تزال خالدة في أذهان الجمهور، مسرحية "الليلة الكبيرة" من كلمات الشاعر صلاح جاهين، وألحان الشيخ سيد مكاوي، كانت هذه المسرحية ‏أحد أفضل الأعمال الفنية على الإطلاق في تاريخ الفن المصري والعربي وما زالت أيقونة يُعرف بها صاحب الليلة الكبيرة، وكان من أعماله أيضاً: "حسن الصياد، ‏خرج ولم يعد، وحكاية سقا وأبوعلي وعودة الشاطر حسن".‏

‏"هيروشيما" عمل منتظر لـ أحمد السقا

في سياق آخر، يخوض الفنان أحمد السقا تجربة سينمائية جديدة بعنوان "هيروشيما"، والذي يتعاون من خلاله بالمخرج أحمد نادر جلال، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققاه معاً في ‏فيلمه الأخير "أحمد وأحمد" وحصول أحمد السقا على جائزة أفضل ممثل عن دوره في هذا الفيلم في مهرجان الفضائيات في دورته الـ 16 التي أقيمت خلال الأيام الماضية.

ويعد فيلم "هيروشيما" من نوعية أفلام الأكشن والغموض، حيث يُسلط الضوء على خطورة التكنولوجيا عندما تستخدم بشكل خاطئ، وتأثيرها السلبي على العلاقات ‏الإنسانية، وتأثيرها المدمر على المجتمع.

ويُشارك في بطولة الفيلم عدد آخر من الفنانين، منهم: ياسمين رئيس، حنان مطاوع، دياب، عمرو عبد الجليل، علاء مرسي، ناهد السباعي، هدى الإتربي، وعدد كبير ‏من الفنانين والشباب، إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف وإنتاج أيمن بهجت قمر وأحمد بدوي وزيد الكردي.

