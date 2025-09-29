متابعة- أوّل تعليق من أحمد السّقّا بعد حادث السّير… فما الّذي كشفه؟

كشف الممثل أحمد السقا تطوّرات حالته الصحية بعد تعرّضه لحادث سير كبير، مؤكداً أنه بخير وبدأ يتماثل للتعافي، وحرص على طمأنة جمهوره وشكر كل من سأل عنه.

وكتب السقا عبر حسابه على “فايسبوك”: “ويخلق الله من المحن منحاً، ومنحني الله حباً كثيراً لم أكن أدركه. ألف مليون شكر لكل من اطمأن عليّ، ومثلهم اعتذار لمن لم أستطع الوصول إليه لردّ الجميل. أنا بحمد الله بخير وسأعود إلى عملي ابتداءً من الغد، وقاموس اللغة كاملاً لا يوفيكم حقّكم من الذوق والرقي والواجب. الحمد لله من قبل ومن بعد.”

وكان الممثل المصري أحمد السقا قد نجا من الموت بعد تعرّضه لحادث سير مروع في الساعات الماضية حيث تحطمّت سيارته وتم نقله على الفور إلى أحد المستشفيات لإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة للاطمئنان على حالته الصحية.

وأوضحت بعض المصادر أنّ السقا أصيب ببعض الإصابات البسيطة، ويخضع حالياً للعلاج والرعاية الطبية، مع التأكيد على حاجته للراحة التامة وعدم إجهاد نفسه خلال الأيام المقبلة .

ويأتي هذا الحادث في وقت يواجه فيه الفنان مجموعة من الأزمات الشخصية والصحية. فقد كشف السقا، خلال تكريمه في ديرجست كأفضل ممثل، أنه مر مؤخرًا بأزمة صحية حالت دون قدرته على الحديث بشكل طبيعي، نتيجة لإجراء عملية جراحية في الحنجرة، والتي ما زالت تؤثر على قدرته على الكلام، ويحتاج معها إلى فترة راحة وعدم إجهاد الصوت.

من جهة أخرى، شهدت حياته الشخصية تطورات مؤلمة، حيث انفصل السقا عن زوجته مها الصغير في الأشهر الماضية، وقد تصدّرت هذه الأزمة العناوين الإعلامية لفترة، وسط اهتمام واسع من جمهور الفنان.

ورغم كل هذه الصعوبات، يواصل أحمد السقا صموده، ويؤكد محبوه دعمه في هذه المرحلة الحرجة من حياته، متمنين له الشفاء العاجل والعودة السريعة إلى نشاطاته الفنية.