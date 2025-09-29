- 1/2
- 2/2
أكد مجلس الصحوة الثوري بقيادة موسى هلال موقفه الثابت والمبدئي والمعلن الداعم والمساند للقوات المسلحة والقوات المساندة في حرب الكرامة ضد مليشيات الدعم السريع المتمردة، وقطع المجلس بأنه لم ولن يتزحزح عن هذا الموقف المتوافق مع التوجهات الوطنية.
وأشار المجلس في بيان له الأحد إلى وجود فصائل منشقة عنه منذ فترة تحمل نفس الشعار وانحازت إلى الباطل بجانب مليشيا الدعم السريع الإرهابية، مشيراً إلى أن هذه الفصائل تشوش على الرأي العام.
وقال إن هذه الفصائل هي: (مجلس الصحوة الثوري الديمقراطي بقيادة المتمرد موسى الغالي حارن)، (مجلس الصحوة الثوري القيادة الجماعية بقيادة المتمرد السافنا)، (مجلس الصحوة الثوري الأصل بقيادة المتمرد علي مجوك المؤمن بناني)، (مجلس الصحوة الثوري القيادة التصحيحية بقيادة المتمرد عبدالله حسين آدم)، (مجلس الصحوة الثوري السوداني بقيادة المتمرد بخيت عجب الدور “ديدوي” ) ، (مجلس الصحوة الثوري القومي بقيادة المتمرد صلاح بشارة الرخيص).
ونبه أمين أمانة الإعلام، الناطق الرسمي باسم مجلس الصحوة الثوري السوداني الأستاذ أحمد محمد أبكر، إلى عدم الخلط بين المجلس وهذه الفصائل التي رهنت بندقيتها لصالح قوى العمالة والارتزاق.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الصحوة الثوري يؤكد دعمه للقوات المسلحة في حرب الكرامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.