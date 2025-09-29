مجلس الصحوة الثوري يؤكد دعمه للقوات المسلحة في حرب الكرامة

أكد مجلس الصحوة الثوري بقيادة موسى هلال موقفه الثابت والمبدئي والمعلن الداعم والمساند للقوات المسلحة والقوات المساندة في حرب الكرامة ضد مليشيات الدعم السريع المتمردة، وقطع المجلس بأنه لم ولن يتزحزح عن هذا الموقف المتوافق مع التوجهات الوطنية.

وأشار المجلس في بيان له الأحد إلى وجود فصائل منشقة عنه منذ فترة تحمل نفس الشعار وانحازت إلى الباطل بجانب مليشيا الدعم السريع الإرهابية، مشيراً إلى أن هذه الفصائل تشوش على الرأي العام.

وقال إن هذه الفصائل هي: (مجلس الصحوة الثوري الديمقراطي بقيادة المتمرد موسى الغالي حارن)، (مجلس الصحوة الثوري القيادة الجماعية بقيادة المتمرد السافنا)، (مجلس الصحوة الثوري الأصل بقيادة المتمرد علي مجوك المؤمن بناني)، (مجلس الصحوة الثوري القيادة التصحيحية بقيادة المتمرد عبدالله حسين آدم)، (مجلس الصحوة الثوري السوداني بقيادة المتمرد بخيت عجب الدور “ديدوي” ) ، (مجلس الصحوة الثوري القومي بقيادة المتمرد صلاح بشارة الرخيص).