نشرت الناشطة السودانية, الشهيرة كوثر عبد الله, مقطع فيديو عبر إحدى حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي كشفت من خلاله تطور الخلافات بينها وبين التيكتوكر “سماح”. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد كشفت “ماما كوكي”, عن تقدمها ببلاغ للنائب العام المصري, ضد التيكتوكر بسبب الإساءات التي وجهتها لها. الناشطة الشهيرة نشرت تسجيل صوتي لمحامي مصري, كلفته بتقديم البلاغ للنائب العام, حيث طمأنها بأخذ حقها بالقانون وتوعد التيكتوكر بالسجن. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الناشطة السودانية “ماما كوكي” تتقدم ببلاغ للنائب العام في مصر ضد التيكتوكر “سماح” وتتوعدها بالسجن (كلو بالقانون) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.