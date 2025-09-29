من هو النّجم الّذي أطاح بتايلور سويفت وأديل وخطف عرض منتصف Super Bowl؟

السؤال الأكبر الّذي أحاط بالنّسخة السّتّين من الـ Super Bowl – إلى جانب هويّة الفريقَين المتأهلَين – قد لقي الجواب: فقد أعلنت الـ NFL رسميًّا أنّ النّجم البورتوريكي باد باني (Bad Bunny) سيكون نجم عرض منتصف المباراة (Halftime Show) في Super Bowl LX، في خطوة تُعدّ محطّة تاريخيّة لمسيرته.

سبق أن ظهر باد باني في عرض الـ Super Bowl عام ٢٠٢٠ ضيفًا مع جنيفر لوبيز وشاكيرا، إلّا أنّ هذه المرّة سيكون العنوان الرّئيسيّ للعرض بكلّ تفاصيله.

ستُقام النّسخة السّتّون يوم الأحد في الثّامن من فبراير ٢٠٢٦ في ملعب Levi’s Stadium بمدينة سانتا كلارا – كاليفورنيا، معقل فريق سان فرانسيسكو 49ers. وبغضّ النّظر عن هوية الفريقَين المتنافسَين، فإنّ الأنظار تتجه منذ الآن إلى عرض منتصف المباراة الّذي يُعتبر الحدث الموسيقيّ الأكثر مشاهدة في العالم سنويًّا، إذ يتابعه أكثر من مئة مليون مشاهد.

العرض الّذي ترعاه “Apple Music” أصبح حدثًا عالميًّا بامتياز، يجمع بين الضّخامة الإنتاجيّة والنّجوميّة والأثر الثّقافيّ مع عروض خالدة كعودة ريانا عام ٢٠٢٣ والأداء البصريّ المبهر لكندريك لامار في ٢٠٢٥.

تايلور سويفت ترفض العرض رغم محاولات مكثّفة من الـ NFL لجذب النّجمة تايلور سويفت لتكون عنوان العرض، فقد أكّدت تقارير أنّها رفضت المشاركة، خاصّة مع اقتراب موعد زفافها إلى نجم الـ NFL ترافيس كيلسي. ورغم أنّ سويفت حضرت مباريات الـ Super Bowl في العامَين الماضيَين لتشجيع خطيبها، بقي وجودها في المدرّجات لا على المسرح.

تقارير صحفية أشارت إلى أنّ المفاوضات تعثّرت بسبب شروط وضعتها سويفت، إذ تملك حقوق موسيقاها وتتحكّم بعروضها، في حين تحتفظ الـ NFL بحقوق إنتاجيّة ورعائيّة صارمة، وهذا ما جعل الاتّفاق مستحيلًا

مع انسحاب سويفت، عاد اسم أديل إلى قائمة التّرشيحات. النّجمة البريطانيّة سبق أن رفضت العرض عام ٢٠١٦ بحجّة تركيزها على الاستعراض أكثر من الموسيقى، لكن تقارير جديدة أفادت بأنّ اسمها كان مطروحًا مجدّدًا، ألا أنّ باد بيني أطاح بتايلور سويفت وبأديل بعدما تم الاعلان رسميًّا عن أنّه سيكون الفنّان نجم عرض منتصف المباراة (Halftime Show) في Super Bowl LX، في خطوة تُعدّ محطّة تاريخيّة لمسيرته.

نذكر أنّ القرار النّهائيّ حول اختيار الفنّان يعود لشركة Roc Nation الّتي يديرها جاي-زي، والمسؤولة عن تنظيم عروض منتصف المباراة منذ عام ٢٠١٩.