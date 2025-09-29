شاهد بالفيديو.. القائد الميداني بالدعم السريع “يأجوج ومأجوج” يكشف عن اعتقاله داخل سجون المليشيا ويصرح: (من داخل بيوت الظلم والفساد)

فاجأ القائد الميداني لقوات الدعم السريع, محمد الفاتح الشهير باسم “يأجوج ومأجوج”, الجميع بنشره مقطع فيديو حديث من داخل إحدى المعتقلات. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهر “يأجوج ومأجوج”, رفقة عدد كبير من زملائه الذين تم اعتقالهم معه وهم يهتفون ويقومون بثورة داخل السجن. وكشف القائد الميداني للمليشيا عن اعتقالهم بأحد سجون الدعم السريع, بمدينة نيالا, وصرح محمد الفاتح, أثناء تصويره المقطع: (من داخل بيوت الظلم والفساد). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.