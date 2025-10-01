برعاية MONSTER ENERGY، موسم الرياض يستضيف بطولة POWER SLAP ١٧ بمواجهة بلاكبيرن ضد يونغ

أعلن موسم الرياض عن استضافة منافسات POWER SLAP 17 بنسخته العالمية، برعاية MONSTER ENERGY، وذلك يوم الجمعة ٣١ أكتوبر على مسرح محمد عبده أرينا. ويأتي هذا الحدث في إطار الشراكة بين موسم الرياض وPower Slap، ليواصل الموسم تقديم الفعاليات الرياضية والترفيهية الأكبر والأكثر تنوعًا على مستوى العالم.

وفي تصريح له، قال معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه GEA)): “موسم الرياض رسّخ مكانته كوجهة عالمية تستقطب أبرز الفعاليات التي تحظى باهتمام واسع. وقد حظي الحدث الأول لـ Power Slap بمتابعة عالمية كبيرة في يناير الماضي، ونتطلع اليوم لاستقبال أبرز النجوم مجددًا في المملكة خلال أكتوبر المقبل”.

كما قال مؤسس Power Slap دانا وايت: “كان جمهور الرياض مدهشًا في النسخة الماضية، حيث أظهر معرفة كبيرة بتفاصيل اللعبة وقوانينها، ولا أطيق الانتظار للعودة مرة أخرى الشهر المقبل، فهذه الرياضة تواصل نموها عالميًا”.

وطرحت التذاكر للجمهور اليوم عبر منصةWebook ، ويمكن الحجز من خلال الرابط: اضغط هنا

وسيُبث الحدث مباشرة ومجانًا للجمهور حول العالم عبر قناة Power Slap على يوتيوب، إضافة إلى نقله حصريًا في الشرق الأوسط عبر شبكة قنواتMBC .

وكانت النسخة الأولى من Power Slap التي استضافها موسم الرياض في يناير الماضي قد حققت نجاحًا استثنائيًا، حيث امتلأت المدرجات بالكامل وسجلت 670 مليون مشاهدة عبر المنصات الرقمية، لتصبح الأكثر مشاهدة عالميًا بين الفعاليات الرياضية في يناير 2025.

وسيكون النزال الرئيسي لبطولة الوزن المتوسط بين البطل أنطوني “بيبي فيس” بلاكبيرن (6-0، 3 بالضربة القاضية) والمصنف الرابع كول “فُل سِند” يونغ (3-2، 2 بالضربة القاضية). بينما يشهد النزال المشترك مواجهة قوية في الوزن الثقيل بين المصنف الأول دوريان “مُعكِّر السلام” بيريز (4-3، 2 بالضربة القاضية) والمصنف السادس زاكير نيماناييف (2-1، 2 بالضربة القاضية).

وسيتم الإعلان عن نزالات إضافية خلال الفترة المقبلة، فيما تواصل الهيئة العامة للترفيه عبر موسم الرياض تقديم فعاليات نوعية ترسخ مكانة المملكة كوجهة رئيسية للترفيه العالمي.