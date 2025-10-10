الأمير هاري وميغان ماركل يتسلمان جائزة "الشخصية الإنسانية" في اليوم العالمي للصحة النفسية

الأمير هاري يُدافع عن العائلات المُتضررة من مواقع التواصل الاجتماعي

ميغان ماركل تؤكد أنهما يفكران في حماية أبنائهم من مخاطر التكنولوجيا

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 10 أكتوبر 2025 02:04 مساءً - تم منح كل منلقب "الشخصية الإنسانية" لعام 2025، خلال حفل أُقيم في مدينة نيويورك أمس الخميس، الذي تحدثا من خلاله عن مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي.وتم تكريم الزوجين الملكيين تقديراً لجهودهما في الحفل السنوي الثالث لليوم العالمي لـ الصحة النفسية الذي نظمته منظمة "مشروع العقول السليمة". وقال الأمير هاري لدى تسلمه الجائزة: "الليلة، نجتمع جميعاً هنا للتركيز على ما يظل من أكثر القضايا إلحاحاً في عصرنا".وأضاف خلال كلمته: "دعوني أشارككم رقماً 4000 هذا هو عدد العائلات التي يمثلها مركز قانون ضحايا وسائل التواصل الاجتماعي حالياً -عائلات تضرر أطفالها أو فقدوهم للأبد بسبب وسائل التواصل الاجتماعي، أربعة آلاف قضية في مكتب محاماة واحد فقط! وهذا الرقم لا يمثل سوى الآباء الذين تمكنوا من ربط ظروف أطفالهم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي".مُتابعاً: "الآباء الذين أدركوا إمكانية اللجوء إلى القضاء، والذين لديهم القدرة على متابعته في أثناء حزنهم، والآباء الذين وجدوا طريقهم للمساعدة في مواجهة بعض أغنى وأقوى الشركات في العالم، وحتى بعد ذلك، قد لا يكون هناك سبيل لحل مشكلة الآباء المفجوعين، لأن هذه الشركات ترفض الكشف عن معلومات أطفالهم ونشاطهم على منصاتها. لو كانت هذه عواقب غير مقصودة قبل عشر سنوات، فماذا هي الآن؟".واختتم حديثه: "هذه لحظة محورية في مهمتنا الجماعية لحماية الأطفال ودعم الأسر في العصر الرقمي".فيما أكدت ميغان ماركل أن الزوجين يناقشان كثيراً كيفية حماية طفليهما، آرتشي البالغ من العمر 6 سنوات، ليلي البالغة من العمر 4 سنوات، مع تقدمهما في السن، قائلة: "مثل العديد من الآباء، نفكر باستمرار في كيفية الاستفادة من فوائد التكنولوجيا مع الوقاية من مخاطرها".وكانت قد أعلنت مؤسسة Archewell للزوجين أن مبادرة "شبكة الآباء" التابعة لها تتعاون مع "ParentsTogether" وهي منظمة غير ربحية تُعنى بالدفاع عن الأسرة والسلامة على الإنترنت، وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي حذر فيه الدوق من "انتشار الذكاء الاصطناعي غير المنظم".يُمكنكم قراءة:وأضاف الأمير هاري: "مع نمو شبكتنا، أدركنا حجم التحديات التي نواجهها، لقد شهدنا انتشار الذكاء الاصطناعي غير المنظم، وسمعنا المزيد من القصص من عائلات مفجوعة، وشاهدنا الآباء في جميع أنحاء العالم يزدادون قلقاً بشأن حياة أطفالهم الرقمية".موضحاً: "عندما علمنا أن آلاف العائلات من مختلف شرائح المجتمع تواجه التحديات نفسها، وأن العديد منها أدرك لأول مرة أن وسائل التواصل الاجتماعي هي التي تسلب أطفالنا، أدركنا أن هذه الحركة بحاجة إلى النمو".وقد أشاد فيليب شيرمر مؤسس ورئيس مجلس إدارة مشروع العقول الصحية، بعمل الزوجين، قائلاً للحضور: "إنه لشرف عظيم أن نكرم الأمير هاري وميغان، دوق ودوقة ساسكس، في حفلنا الخاص باليوم العالمي للصحة النفسية هذا العام".وأضاف: "لقد أحدثت قيادتهما وكرمهما والتزامهما الراسخ بتعزيز الوعي بالصحة النفسية فرقاً كبيراً في حياة الكثيرين".كما أشادت المنظمة غير الربحية بالأمير هاري باعتباره "إنساناً، ومدافعاً عن الصحة النفسية، ومدافعاً عن البيئة، ومحارباً قديماً"، كما تمت الإشارة إلى مذكراته الصادرة عام 2023 بوصفها أحد أهم إنجازاته.

