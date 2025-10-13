أمينة خليل تؤكد لـ الخليج 365 غيابها عن دراما رمضان 2026

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 أكتوبر 2025 08:03 مساءً - قررت الفنانة أمينة خليل الغياب عن المشاركة في موسم دراما رمضان 2026؛ لتكسر بذلك عادتها في الظهور السنوي ضمن الماراثون الرمضاني؛ حيث اعتادت خلال الأعوام الماضية على المشاركة في عدد من أبرز الأعمال الدرامية، وذلك حسبما أكدت لـ"الخليج 365"؛ حيث يأتي هذا القرار بعد احتفالها مؤخراً بزواجها من المصور أحمد زعتر؛ إذ فضلت أن تمنح نفسها فترة راحة قصيرة تستمتع خلالها ببداية حياتها الزوجية.

نجاحات متتالية في الدراما الرمضانية

الفنانة أمينة خليل حققت العديد من النجاحات اللافتة في الدراما التلفزيونية خلال السنوات الأخيرة، وحجزت لنفسها مكاناً ضمن قائمة النجمات اللواتي يتواجدن بشكلٍ سنوي في الموسم الدرامي الأبرز خلال العام، لاسيما وأنها دائماً تقدم دراما اجتماعية هادفة، تتطرق فيها للعديد من القضايا البارزة على الساحة، وكان آخرها ما قدمته في مسلسل "لام شمسية" في رمضان الماضي.

وتطرقت أمينة خليل فى "لام شمسية" إلى قضية التحرش بالأطفال، بالإضافة إلى قضايا أخرى مثل التنمر، الخيانة الزوجية، العلاقات الأسرية غير الصحية، وذلك من خلال مُعلمة تكشف تعرض عدد من الأطفال للتحرش والتنمر، وتعمل على مساندتهم ودعمهم وإيجاد حلول للدفاع عنهم، بينما تواجه هي الأخرى مشاكل أسرية تهدد استقرار حياتها.

وشارك في بطولة المسلسل إلى جانب أمينة خليل، كلُ من: أحمد السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزي، أسيل عمران، ثراء جبيل، ياسمينا العبد، الطفل علي البيلي، صفاء الطوخي، فاتن سعيد، يارا جبران، وضيوف الشرف كمال أبو رية، علي قاسم، محمد عبده وتأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي وإنتاج شركة ميديا هب - سعدي وجوهر.

زفاف أمينة خليل على أحمد زعتر

جدير بالذكر أن أمينة خليل احتفلت بزفافها على المصور أحمد زعتر يوم 30 مايو الماضي في حفل مبهج بأحد الأماكن المخصصة لهذه المناسبات فى مصر، وذلك بحضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن. ولم تكتفِ أمينة بذلك، بل أقامت حفل زفاف ثانياً في اليونان بحضور عائلتها وأصدقائها الفنانين.

الأمومة الحلم الأكبر في حياة أمينة

زواج الفنانة أمينة خليل من المصور أحمد زعتر مثَّل تحقيقاً لأحد أبرز أحلامها، وهو تكوين أسرة، وهو الحلم الذي تحدثت عنه مراراً في لقاءات تلفزيونية سابقة، مؤكدة أنها كانت تنتظر نصيبها بصبر. ولم يكن الزواج وحده على قائمة أمنياتها، بل كشفت أيضاً عن رغبتها الكبيرة في الإنجاب؛ حيث ترى أن الأمومة هي حلمها الأهم في الحياة.

كانت أمينة خليل قد صرحت من قبل أنها كانت تتمنى الزواج في سن مبكرة؛ حتى تنجب وتقلل الفارق العمري بينها وبين أبنائها، كما أكدت في حوار سابق مع الإعلامية إنجي علي أن الأمومة تمثل لها الحلم الأكبر، قائلة إنها ترغب أن تصبح زوجة وأمّاً، معتبرة أن حياتها العائلية لا تتعارض مع حبها الكبير للفن. وأضافت أنها حين تُرزق بطفل ستضع كامل تركيزها في تربيته، حتى وإن تطلب الأمر الابتعاد مؤقتاً عن العمل الفني.



